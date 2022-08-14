Пенсія з інвалідності для військовослужбовців: від чого залежить розмір виплат
Пенсія з інвалідності особам, звільненим з військової служби, призначається згідно із Законом України від «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». До речі, в умовах воєнного стану українці можуть дистанційно подати заяву на призначення пенсії.
Як пояснили в Пенсійному фонді, пенсія з інвалідності може бути призначеною:
- в період проходження служби;
- або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби;
- або пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювань, які виникли в період проходження військової служби.
Розмір виплат залежить від причини інвалідності.
Особам з інвалідністю внаслідок війни пенсія призначається у таких розмірах:
- I група — 100% сум грошового забезпечення;
- II група — 80% сум грошового забезпечення;
- III група — 60% сум грошового забезпечення.
Іншим особам з інвалідністю пенсія призначається у розмірах:
- I група — 70% сум грошового забезпечення;
- II група — 60% сум грошового забезпечення;
- III група — 40% сум грошового забезпечення.
Нагадаємо, що в Україні учасники бойових дій мають пільги при виході на пенсію. Достроковим виходом на пенсію за віком можуть скористатися чоловіки після досягнення 55 років та 50-річні жінки, за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків та не менше 20 років у жінок. Розмір виплат залежить від набутого страхового стажу та заробітку, з якого сплачувались страхові внески.
Фото Pixabay42
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