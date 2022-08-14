Пенсія з інвалідності для військовослужбовців: від чого залежить розмір виплат

Пенсія з інвалідності особам, звільненим з військової служби, призначається згідно із Законом України від «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». До речі, в умовах воєнного стану українці можуть дистанційно подати заяву на призначення пенсії.

Як пояснили в Пенсійному фонді, пенсія з інвалідності може бути призначеною:

в період проходження служби;

або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби;

або пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювань, які виникли в період проходження військової служби.

Розмір виплат залежить від причини інвалідності.

Особам з інвалідністю внаслідок війни пенсія призначається у таких розмірах:

I група — 100% сум грошового забезпечення;

II група — 80% сум грошового забезпечення;

III група — 60% сум грошового забезпечення.

Іншим особам з інвалідністю пенсія призначається у розмірах:

I група — 70% сум грошового забезпечення;

II група — 60% сум грошового забезпечення;

III група — 40% сум грошового забезпечення.

Нагадаємо, що в Україні учасники бойових дій мають пільги при виході на пенсію. Достроковим виходом на пенсію за віком можуть скористатися чоловіки після досягнення 55 років та 50-річні жінки, за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків та не менше 20 років у жінок. Розмір виплат залежить від набутого страхового стажу та заробітку, з якого сплачувались страхові внески.

Фото Pixabay

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