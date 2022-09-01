Легендарний Ікер Касільяс спокусив вдову колишнього воротаря «Барселони», котрий кинувся під потяг

Чемпіон світу та Європи з футболу, легендарний ексворотар «Реала» та «Порту» Ікер Касільяс, який минулого року розлучився з матір'ю двох своїх дітей Сарою Карбонеро, завів роман з колишньою футболісткою «Барселони» Марією Хосе Камачо, повідомляє Hola!

Видання опублікувало кілька ексклюзивних знімків пари під час спільного відпочинку на півдні Іспанії. За інформацією джерела, таємні стосунки Ікера та красуні Марії (вони навіть не підписані один на одного у соціальних мережах) тривають близько трьох місяців. Хоча сам Касільяс назвав у соцмережі повідомлення Hola! фейком. «Вони вже не знають, що вигадувати», — написав легендарний воротар.

Про нову пасію Ікера Касільяса відомо, що вона свого часу грала в футбол на позиції форварда за «Малагу» та «Барселону». Незважаючи на свої 43 роки (Марія старша за Ікера на два роки), вона підтримує себе в чудовій формі, нерідко публікуючи гарячі знімки в Instagram.

Минулого року Марія Хосе Камачо пережила сімейну трагедію. 22 травня її чоловік — колишній воротар «Барселони» Франсеск Арнау, який став після закінчення кар'єри спортивним директором «Ов'єдо», наклав на себе руки, кинувшись під пасажирський потяг. Від шлюбу з ексголкіпером, з яким футболістка прожила 22 роки, у Марії залишилися двоє синів. Полу зараз 18 років, Марку — 19.

Франсеск Арнау із синами

Нагадаємо, що титулований Ікер Касільяс — чемпіон світу та дворазовий чемпіон Європи у воротарському светрі збірної Іспанії. У складі «Реала» він провів 725 матчів, після чого у 2015 році перейшов до португальського «Порту». У його послужному списку три перемоги у Лізі чемпіонів та два успіхи у Суперкубку УЄФА. Касільяс п'ять разів вигравав чемпіонат Іспанії, чотири рази Суперкубок країни та тричі національний Кубок. У колекції голкіпера також тріумфи у Міжконтинентальному кубку, клубному чемпіонаті світу, чемпіонаті та Суперкубку Португалії. Після завершення кар'єри у серпні 2020-го легендарний воротар обіймає посаду заступника генерального директора фонду мадридського «Реала».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний воротар Ікер Касільяс переніс інфаркт.

Фото Hola!, Instagram

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