Коригувальник вогню окупантів по аеродрому Краматорська сів на 9 років

Солдати плішивого диктатора завдають ракетних ударів по школам, лікарням, вокзалам та спальним районам міст України. Але коригують такий вогонь, на жаль, наші співвітчизники.



Як повідомляє Офіс Генерального прокурора, вироком Шевченківського районного суду м. Києва мешканця м. Краматорська визнано винним у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розміщення ЗСУ та засуджено до 9 років позбавлення волі.

Прокурори довели, що засуджений у березні 2022 року встановив на свій мобільний телефон додаток «Zello» і зареєструвався там з метою надання інформації про розташування наших військових представникам рашистам та їх поплічникам. У додатку він вступив у змову зі співробітником фсб рф, а саме з кадровим співробітником 9 управління 5 служби фсб Алєксєєм Шингірьовим. З березня по 26 квітня 2022 року засуджений передав представникам рф відомості щодо обстрілів у м. Краматорськ Донецької області.

Також отримав від працівника фсб рф завдання з’ясувати дані про розташування приміщень та військової техніки ЗСУ на території військового аеропорту у м. Краматорськ. В своєму телефоні він наніс на мапу відповідні дані і надіслав співробітнику фсб рф. Після цього рашисти нанесли по об’єкту ракетний удар.

За повідомленням СБУ в ході контрдиверсійної «зачистки» прифронтових районів сходу України знешкоджена ще одна російська агентурна мережа, яка здавала рашистам розташування та маршрути переміщення Сил оборони в районах Слов’янська, Бахмуту і Краматорська. Зібрані відомості потвори передавали представникам спецслужб рф через заздалегідь відпрацьовані анонімні телеграм-канали, додаючи геолокації.

До складу агентурної мережі входили п’ятеро місцевих жителів, завербовані російськими спецслужбами. Вони діяли автономно і підтримували комунікацію через «зв'язкових» — двох учасників терористичної організації «днр».

Всім затриманим повідомлено про підозру. Щодо чотирьох підозрюваних СБУ передала обвинувальні акти в суд.

Нагадуємо, що СБУ працює і такої нечисті стає менше.



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