Передавав координати шкіл міста для ракетних ударів, що «залякують»: у Миколаєві заарештовано коригувальника вогню РФ

Під час контрдиверсійної спецоперації у прифронтових районах Миколаївщини затримано агента військової розвідки зс рф, який передавав ворогу точні координати освітніх закладів міста для так званих «залякувальних» ракетних обстрілів. Про це йдеться у повідомленні Служби безпеки України.

«Також зловмисник збирав розвіддані про дислокацію, переміщення та озброєння Сил оборони України на півдні. Встановлено, що за його „наводкою“ у Миколаєві зруйновано та пошкоджено декілька об’єктів військової інфраструктури та завдано нищівного удару по двох школах», — йдеться у повідомленні відомства.

Кіберфахівці СБУ встановили, що затриманого завербував кадровий співробітник воєнної розвідки рф після початку повномасштабного вторгнення.

«Чоловік був активним учасником дискусій у численних Телеграм-каналах антидержавного спрямування, де не приховував своїх антиукраїнських поглядів і відверто просував російські наративи. Під час обшуку за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили мобільний телефон, який він використовував для комунікації з російським координатором», — повідомили в СБУ.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114−2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до дванадцяти років.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно на Запоріжжі про підозру у державній зраді повідомили прокурору однієї з окружних прокуратур регіону, який, згідно з даними слідства, почав працювати на керівній посаді однієї з так званих прокуратур, створених окупаційною адміністрацією рф на тимчасово окупованій території області.

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