Бажав особисто розстрілювати українців: СБУ знешкодила російського агента, який коригував удари по Запоріжжю

Співробітники СБУ затримали агента фсб, який розвідував місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони України поблизу південного фронту, а також збирав інформацію про результати ворожих обстрілів по об’єктах цивільної і критичної інфраструктури Запоріжжя.

«У разі захоплення міста агресори обіцяли своєму прибічнику одну з керівних „посад“ в окупаційній адміністрації. Сам зловмисник планував приєднатися до так званих „розстрільних груп“ загарбників, щоб катувати і вбивати українських захисників, у тому числі бійців місцевих добровольчих формувань», — повідомили в Службі безпеки України.

Фото СБУ

Зрадник був завербований кадровим співробітником 5-ї служби фсб для проведення розвідувально-підривної діяльності у прифронтових територіях регіону. Російську спецслужбу цікавила інформація щодо розташування підрозділів ЗСУ, кількість особового складу і техніки, «звіти» про ракетні удари по міській забудові.

Фото СБУ

Зрадник передавав дані через спеціально створений анонімний Телеграм-канал. Окупанти використовували передані ним матеріали для коригування вогневих ударів по Запоріжжю та планування диверсій. За виконання злочинних завдань зловмисник отримував від свого куратора гроші через електронні перекази.

Правоохоронці провели обшук за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили мобільні телефони, які використовувалися для комунікації з російським «координатором», а також банківську картку, куди надходили гроші від фсб.

Затриманому повідомили про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану, та взяли під варту.

Нагадаємо, що нещодавно у Харкові, який потерпає від постійних обстрілів рашистів, патрульні поліцейські затримали ймовірного коригувальника ворожого вогню з цікавою перепискою у телефоні.

А в Одесі СБУ викрила та затримала членів міжрегіональної агентурної мережі, яка забезпечувала ворога інформацією про військові та стратегічні об'єкти по всій Україні

Фото СБУ

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