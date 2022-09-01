«Вік — це зовсім не протипоказання до операції»: що потрібно знати пацієнтам із переломом шийки стегна

Перелом шийки стегна у літніх людей — це дуже важка травма. Зазвичай одразу підключаються порадники зі словами «ось, тепер буде лежачий хворий», «не можна операцію робити!». Чи дійсно це так, розповів ортопед-травматолог Віктор Кирейко.

— Щодо літніх людей, то перелом саме шийки стегна — це дуже поширена травма. Золотим стандартом лікування є операція. Найчастіше необхідне ендопротезування кульшового суглоба. Чому операція? Тому що ризик померти, лежачи в ліжку, від пролежнів, пневмонії, загострення хронічних хвороб набагато вищий, ніж ризик хірургічного втручання. Операція має виконуватися якнайшвидше після травми, бажано в першу добу. Головне завдання операції — максимально швидка мобілізація хворого. Чим довше людина буде лежачою, тим більше загострюватимуться хронічні захворювання і можуть з'явитися протипоказання до операції. Після ендопротезування пацієнтів ставлять на ноги зазвичай вже наступного дня. Так, безумовно, з додатковою опорою, наприклад, на ходунки, але найголовніше, що людина пересувається! Звісно, будь-яка операція — це ризик. І можуть бути ускладнення після будь-якої операції, але ризик померти від ускладнень через постійне перебування в ліжку набагато вищий! А про якість життя взагалі годі й говорити!

— Існує багато міфів про те, що стареньким не можна робити операцію. Розкажіть про це.

— Вік — це зовсім не протипоказання до операції в даному випадку, а швидше додаткове показання до неї! Багато хто чомусь думає: якщо є тромби у венах ніг, то вони під час операції можуть відірватися і полетіти в легені, що призведе до смерті. Безперечно, є такий ризик. Звичайно ж, тромбоемболія легеневої артерії — важкий і часто смертельний стан. Але з цим медицина навчилася справлятися досить давно! Як? Та дуже просто. Для профілактики тромбоемболії застосовують еластичну компресію нижніх кінцівок. Найбанальніший варіант — це еластичний бинт. Є, звичайно, спеціалізовані компресуючі панчохи, але еластичний бинт набагато дешевше. Застосовують спеціальні ліки, що перешкоджають тромбозу вен. Відповім на те запитання, яке у вас, напевно, виникло: «А якщо вони тромби розчиняють, це ж може бути кровотеча?» При правильному застосуванні з урахуванням багатьох чинників, зокрема результатів деяких аналізів, ризик кровотечі мінімальний.

— Якщо вже є варикоз та ще й з небезпечним тромбом, що тоді робити?

— І з цією проблемою навчилися справлятися. У нижню порожню вену, кров у яку збирається з нижньої частини тіла, ставлять спеціальну сіточку-парасольку, яка називається «кава-фільтр». Ця сіточка й затримує тромби, що відірвалися та прагнуть дістатися легень. Тим більше що при тривалому лежанні ризик тромбозу та наступної тромбоемболії незрівнянно вищий, ніж після операції! Так що цей міф теж швидше додаткове показання до операції.

— Часто чую, що люди бояться наркозу, бо він важко переноситься. Це так?

— Зазвичай застосовується спинальна анестезія. Тобто робиться укол у спину, пацієнт не відчуває ніг. Така анестезія набагато «легша», ніж «звичайний» наркоз. Але навіть якщо є необхідність зробити «звичайний» наркоз, то анестезіолог своїми препаратами чудово може контролювати життєво важливі параметри організму та коригувати їх, іноді це ефективніше саме у наркозі.

— Ось лікарі кажуть, що людина «не переживе операцію». Що робити?

— Тихо й спокійно поговорити з травматологом. У деяких лікарнях лікарі не хочуть брати на себе відповідальність за можливі ускладнення. Таке буває з різних причин, найчастіше це недостатній досвід ведення таких хворих як травматологами, так і анестезіологами. Але головна причина — це «скаржники». І саме для того, щоб не мати собі додатковий геморой на голову від завзятих родичів, лікарі й не роблять операцій, в успіху яких не впевнені. Тому потрібно спокійно поговорити з травматологом та з'ясувати причину, через яку відмовляють в операції.

— Що ж робити, якщо все-таки не оперують?

— Брати рентген-знімки, висновки лікарів про супутні хвороби та шукати лікаря та лікарню, де такі операції роблять на потоці. Причому що швидше, то краще. Ще одна проблема — гроші. Є ситуації, коли просто нема грошей на операцію… Що робити? Вмирати? Безперечно, ні! Потрібно шукати виходи! Не завжди обов'язково ставити дорогі німецькі чи американські ендопротези. Можна поставити, наприклад, китайські або навіть наші вітчизняні протези. Безперечно, вартість залежить і від міста. Десь це будуть великі гроші. Десь менші. А іноді в ЦРЛ, що ще залишилися, які мають травматологів, теж роблять ендопротезування. І вартість там разів у 5−10 менша, ніж у топових клініках… Безумовно, треба знайти, де лікарі в таких ЦРЛ роблять такі операції більш-менш часто, але цим потрібно займатися, а не сидіти склавши руки.

— Немає можливості прооперуватись… Що робити?

— Найголовніше в цій ситуації — це догляд. Профілактика пролежнів та пневмонії. Завдання в перші дні — це якісно знеболити та зберігати правильну орієнтацію ноги.

Раніше лікар-травматолог розповів «ФАКТАМ», коли необхідна операція при пошкодженні хрящової тканини.

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