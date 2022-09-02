Леви впровадять плани в життя, а Діви — добре «відтягнуться» на вечірці: гороскоп від Анжели Перл на 2 вересня

Австралійська астрологиня Анжела Перл, яка народилася в Україні, впевнена, що перша п'ятниця вересня обіцяє сприятливий день для спілкування, особливо у неформальних ситуаціях.

Також принесуть радість та позитивні емоції улюблені заняття. Крім того, сьогодні бажано дослухатися інтуїції, пише інформаційний ресурс NEWSTES.

Для знаків Вогню

Овен

Щоб досягти успіху, потрібно докласти багато зусиль. Є можливість вирішити важливі завдання, розібратися у паперових справах. Покупки будуть вдалими. Також є можливість отримати додатковий заробіток.

Лев

Багато планів вдасться досягти, якщо діяти дуже швидко. З'явиться можливість розпочати якийсь новий проєкт та познайомитися з людьми, в яких можна багато чого навчитися. Потрібно постаратися залагодити все та виділити час для відпочинку, тому що навантаження можуть позначитися на здоров'ї.

Стрілець

У професійних справах помилок не очікується. Але уваги вимагатиме друга половинка, якраз час запланувати спільну поїздку. Фінансове становище може трохи похитнутись. Варто задуматися над економічним варіантом.

Для символів стихії Землі

Телець

Не варто приділяти уваги дрібницям, а зосередитись на головному. Обережніше слід бути з оточенням, воно може зашкодити планам. Подолати перепони доведеться поодинці. Головне — зберігати терпіння та спокій.

Діва

У цей день стане у пригоді обережність і спокій. Слід утриматися від необдуманих вчинків, особливо під впливом емоцій. До близьких треба бути більш терплячими. Можна добре розважитися на якійсь вечірці.

Козоріг

Краще не робити нічого важливого, тому що складно буде зрозуміти, як вчинити правильно. На поради оточення також не варто розраховувати. Успіхів можна очікувати у справах з творчим підходом. Не виключені корисні знайомства та романтичні пригоди.

Для символів стихії Повітря

Близнюки

Активність Близнюків висока. Є можливість поповнити багаж своїх знань та професійну майстерність. Позитивний настрій створює сприятливий ґрунт для нових знайомств та приємного спілкування.

Терези

Інтуїція та зірки підкажуть як краще вчинити у тій чи іншій ситуації. Дещо нестабільним буде емоційний стан. Радість чергуватиметься з прикростями.

Водолій

День пройде плідно та приємно з усіх боків. Навіть спонтанні поїздки не принесуть прикрощів, а потішать новизною вражень. Спілкування зі старими та новими знайомими проходитиме легко.

Для знаків Води

Рак

Вразливість не дозволяє Раку досягти всього, що було заплановано. Дещо може підвести здоров'я, можливі головні болі. Астрологиня радить не займатись відповідальними справами, а нормально відпочити.

Скорпіон

У Скорпіона добре виявляться творчі здібності та вміння їх застосувати у потрібний момент. Самотнім Скорпіонам варто більше бувати на людях, адже друга половинка може знайтись будь-якої миті.

Риби

Твереза оцінка ситуації та ясність думок дозволять уникнути багатьох проблем на робочому місці. Загалом день проходитиме спокійно та розмірено. Жінкам-Рибам не варто надто легковажно ставитись до покупок та брати все, що сподобалося. А чоловіків-Риб може підвести зараз їхня непунктуальність.

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