Діви будуть змушені підтримувати свій авторитет, а Козероги — заводити нові знайомства: гороскоп від Анжели Перл на 27 серпня

Відомий австралійський астролог Анжела Перл вважає, що 27 серпня 2022 деякі знаки зодіаку зможуть вибратися з життєвих труднощів і перебороти свої страхи.

Але для цього їм доведеться виявити натиск та ініціативу — тільки так їх професіоналізм та ентузіазм буде помічений вище, пише інформаційний ресурс.

Овен (21 березня — 19 квітня)

День, на думку астролога, буде непростим, проте показовим для Овнів. Якщо є підсвідомі чи серйозні невирішені проблеми, вони можуть спливти саме цього дня. У такому разі слід бути уважнішими і відразу взятися за їх вирішення.

Телець (20 квітня — 20 травня)

27 серпня 2020 року досвідчений астролог рекомендує виявити натиск та ініціативу в роботі, щоб вищестоящі люди могли відзначити їхній професіоналізм та ентузіазм. Таким чином досягти успіху вийде швидше, тому день відіграє важливу роль.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Для представників Повітряної стихії астролог прогнозує непростий день та астрологічний період загалом. Близнюків може очікувати напруга у спілкуванні з близькими та по роботі. Слід докласти чимало зусиль, аби зберегти добрі стосунки.

Рак (22 червня — 22 липня)

Вирішення робочих питань може супроводжувати невдачами, оскільки зараз не дуже сприятливий астрологічний період безпосередньо впливатиме на можливість приймати зважені рішення. Щоб уникнути проблем, слід відкласти справи на краще.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Фінансові операції краще не проводити протягом дня та не вступати в конфлікти з близькими на цьому ґрунті. Все, що стосується грошей, може приносити занепокоєння, яке для Левів у цей день є небажаним.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Протягом дня слід більше спілкуватися і дати волю своїм позитивним та негативним емоціям, якщо їхнє вивільнення не призведе до серйозних конфліктів і нікого не скривдить. Головне, підтримувати свій авторитет, щоб у майбутньому піти вгору кар'єрними сходами.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Можлива втома та небажання займатися завданнями, які вимагають підвищеної уваги та концентрації. Астролог рекомендує зосередитися на своїх відчуттях та дозволити собі відпочити там, де це можливо.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

У фінансовому плані все проходитиме благополучно протягом дня, проте займатися рекомендується лише звичними операціями, не починаючи вивчати щось нове та експериментувати. У спілкуванні з близькими варто виявляти ініціативу, тоді як від нових знайомств краще відійти.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Усі сили необхідно направити на те, щоб визначити свої подальші цілі, а також необхідні навички для їхнього досягнення. Роздуми будуть продуктивними і швидко дадуть свої плоди, якщо надати цьому необхідного значення.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Після нелегкого емоційного періоду настане заспокоєння та повернеться гарний настрій. День сприятливий для того, щоб заводити нові знайомства та відкривати кордони. Творчість особливо допоможе зосередитися і розслабитися.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Можлива підвищена конфліктність упродовж дня та неможливість встановити довірчі відносини з близькими. Складнощі у спілкуванні, на думку астролога, лише тимчасові, і незабаром усе налагодиться. Енергію Анжела Перл рекомендує направити у творчість та розвиток.

Риби (19 лютого — 20 березня)

27 серпня може відчуватися тривога та напруга, яка, на перший погляд, не має причини. Астролог пов'язує такі прояви з важким періодом, можливі головні болі та нездужання. Реабілітуватися від неприємних відчуттів допоможе заняття хобі та активний відпочинок.

Нагадаємо, колега Анжели — фіналіст «Битви екстрасенсів» Роман Шептицький попередив мешканців Західної України про необхідність бути максимально обережними, адже там підвищується загроза мінувань та терактів.

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