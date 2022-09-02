Доведеться заплатити: що зробити для того, щоб включили до стажу роки навчання після 2004 року

Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» передбачено, що після 1 січня 2004 року до страхового стажу зараховується час навчання у ВНЗ лише за умови добровільної сплати єдиного соціального внеску.

Тому тим українцям, хто хотів би включити проведені у виші роки до страхового стажу, доведеться розщедритися.

Сплатити ЄСВ для зарахування періоду навчання до стажу можна, пише «Соціальна платформа».

Для цього слід звернутися до податкової за місцем проживання з заявою про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. При цьому сума ЄСВ, яку доведеться сплатити, становитиме 2860 грн за один місяць.

Відповідно до закону «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», при одноразовій сплаті ЄСВ за періоди, в яких особа не підлягала загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, її сума за кожен місяць такого періоду не може бути меншою від мінімального страхового внеску на дату укладання договору помноженого на коефіцієнт 2.

Договір про добровільну участь укладається терміном не менше 1 року. Відповідно, здійснюючи щомісячні виплати добровільно, період таких виплат зараховуватиметься до страхового стажу.

Раніше повідомлялося про те, у яких випадках страховий стаж не зарахують під час війни.

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