Помер знаменитий боксер-суперважковаговик, котрий мав неймовірної сили удар (відео)

У віці 77 років, наступного дня після свого дня народження, помер знаменитий боксер-суперважковаговик Ерні Шейверс, повідомляє BoxingScene.com.

За роки професіональної кар'єри (з 1969-го по 1995-й) американець відсвяткував 74 перемоги (за 14 поразок та однієї нічиєї), цілих 68 разів відправляючи суперників у нокаут (з них — 23 рази в першому раунді).

Шейверс двічі бився за звання чемпіона світу в суперважкій вазі, але в обох випадках зазнав невдачі. 1977 року в 15-раундовому бою він поступився одноголосним рішенням суддів легендарному Мухаммеду Алі, а 1979-го його достроково зупинив в 11-му раунді Ларрі Холмс.

До речі, Алі стверджував, що саме Ерні, який мав прізвиська Панчер століття та Чорний руйнівник, мав найпотужніший удар в історії боксу. «Він ударив мене так, що вразив моїх африканських предків! Так сильно мене ніколи і ніхто не бив», — згадував легендарний боксер.

Всю міць ударів Ерні Шейверса в 1977 році випробував на собі легендарний Мухаммед Алі

Конкуренти з дивізіону настільки побоювалися ударної потужності Шейверса, що Джордж Форман якось відверто потішився тим фактом, що не вийшов із ним у ринг. За ваги боксера 96 кг сила його удару складала 1250 кг!

До речі, під час підготовки до зйомок фільму «Роккі 3» у Сільвестра Сталлоне виникла ідея використати в ролі Клаббера Ланга справжнього професіонального боксера-важковаговика, і він запросив на проби Ерні Шейверса. Під час спарингу Шейверс утримувався від сильних ударів, на що роздратований Сталлоне сказав: «Ну ж, Ерні, покажи щось варте». У відповідь боксер наніс йому один удар під ребра, поставивши хрест на своїй кар'єрі в кіно. Сталлоне зігнувся від болю і за допомогою помічників мовчки залишив ринг. Пізніше Сильвестр розповідав: «Це мене мало не вбило — я одразу подався до туалету, і мене там вивернуло» .

«Я виріс на фермі і багато займався фізичною працею. Я рубав дерева, кидав пакунки із соломою, працював на пшеничних полях, і все це зробило мене сильним. Я вмів ударити дуже добре. Ось звідки все це», — пояснював міць свого удару Ерні Шейверс, у якого, до речі, у кількох шлюбах народилося 10 дітей (дев'ять доньок та син).

Нокаути Ерні Шейверса

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний чемпіон світу з боксу, який всю кар'єру виступав під чужим прізвищем.

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