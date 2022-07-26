Чемпіонський пояс Мухаммеда Алі продали за 6 мільйонів доларів: відомий покупець (відео)

Чемпіонський пояс Всесвітньої боксерської ради (WBC) легендарного американського боксера Мухаммеда Алі, який помер шість років тому у віці 74 років через проблеми з легенями, продано на аукціоні за 6 мільйонів 180 тисяч доларів, повідомляє BoxingScene.

Новим власником реліквії, описаної аукціонним будинком Heritage Auctions як «можливо, найважливішу боксерську нагороду, коли-небудь виставлену на публічний аукціон», став власник клубу Національної футбольної ліги «Індіанаполіс Колтс» Джим Ірсей.

Чемпіонський пояс Мухаммеда Алі

Поясом WBC Алі був нагороджений 30 жовтня 1974 року в Заїрі (нині Демократична Республіка Конго) після сенсаційної перемоги нокаутом у знаменитому поєдинку зі своїм співвітчизником Джорджем Форманом, який отримав назву «Гуркіт у джунглях».

Відеоогляд бою Мухаммед Алі — Джордж Форман у 1974 році

Організатори стверджують, що цей пояс — один з двох відомих поясів WBC, що належали Алі. Інший зберігається у приватному музеї, і його не планують продавати.

Зазначимо, що для Ірсея це не перша дорога купівля на аукціонах. Бізнесмен, зокрема, володіє кількома гітарами, які належали Елвісу Преслі та Джону Леннону.

Додамо, що під час аукціону були продані й інші речі Мухаммеда Алі, включаючи халат, в якому він вийшов на реванш проти Сонні Лістона в 1965 році, взуття, яке було на ньому під час «Бою століття» з Джо Фрейзером, та рукавички, в яких він виходив у ринг у поєдинку проти Карла Мілденбергера.

Мухаммед Алі (при народженні — Кассіус Клей-молодший) народився 1942 року. 1960-го у 18-річному віці він завоював золоту медаль Олімпійських ігор у Римі у напівважкій вазі. Після повернення з Олімпіади боксер викинув свою золоту медаль у річку, після того, як його відмовилися обслужити через колір шкіри в одному з ресторанів. Після першого переможного бою з Сонні Лістоном, що відбувся у 1964 році, він прийняв іслам та змінив ім'я на Мухаммед Алі.

1967-го американця за відмову від участі у війні у В'єтнамі було засуджено до п'яти років тюремного ув'язнення та штрафу у розмірі 10 тисяч доларів. Боксеру вдалося уникнути покарання, внісши велику грошову заставу. Його адвокат подав апеляцію, і почався тривалий судовий позов, який закрив для Мухаммеда Алі вихід у ринг на три з половиною роки.

Мухаммед Алі — абсолютний чемпіон світу у важкій вазі (1964--1966 і 1974--1978 роки), володар звання «Боксер року» (1963, 1966, 1972, 1974, 1975, 1978 роки). Після закінчення кар'єри Алі був включений до Зали слави боксу (1987 рік) та Міжнародної зали боксерської слави (1990-й).

До речі, донька легенди боксу Рашида Алі — колишня чемпіонка світу з боксу за версіями IBA, WIBA та IWBF, котра виграла у кар'єрі усі 24 бої. Пішов стопами знаменитого дідуся та його онук Ніко Алі Уолш, який блискуче розпочав кар'єру у професіональному боксі.

Мухаммед Алі з онуком

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що непереможний онук Мухаммеда Алі «відключив» суперника в першому раунді.

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