39.69 / 40.52 39.51 / 40.51
Київ: +17
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Є кілька причин: відомий австрійський аналітик пояснив, чому путін не використовує ядерну зброю

12:51 2 вересня 2022
путін

Українським військам необхідно знищити російську армію, щоб звільнити захоплені території — це єдиний спосіб виграти війну. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів австрійський військовий аналітик Том Купер.

Він зазначив, що якщо Україна знищить угруповання російських військ у Херсоні та Запоріжжі, Крим тоді впаде сам собою.

«Росіяни будуть знищені. Щоб змусити росіян залишити якусь територію, ви повинні їх знищити. Секретом вашого успіху на Київщині та Чернігівщині — знищення їхніх наземних сил, їхньої логістики… Єдиний шлях перемогти росіян — знищити їх. Це не весело, але єдиний спосіб виграти війну — вбивати людей», — зазначив він.

При цьому не варто сильно побоюватися загрози шляху на застосування ядерної зброї.

«У мене є сумніви, що дійде до використання ядерної зброї», — сказав він.

За словами Купера, є кілька причин.

«путін піде на це, якщо у нього будуть правові підстави, як багато разів оголошувалося — „Загроза територіальної цілісності рф“. Окуповані території України — не частина росії. Щодо Криму ситуація може виглядати дещо іншою, побачимо», — додав експерт.

Крім того, ланцюжок команд між путіним і тим, хто безпосередньо натисне на «кнопку» — досить довгий і складний.

«Якщо путін скаже „запускайте“, скажімо, по Києву, є 20 осіб, які мають підтвердити це перед тим, як останній з них натисне кнопку. І я досить впевнений, що путін боїться, що хтось у цьому ланцюжку команд відмовиться виконувати наказ, і тоді він опиниться у біді», — вважає аналітик.

«путін вважає себе великим стратегом, тому штовхає своїх генералів на безглузді дії», — військовий аналітик Том Купер

441

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

полуниця

У вересні один раз посипте цим полуницю, і ягід наступного року буде море (відео)

Ікер Касільяс та Марія Хосе Камачо

Легендарний Ікер Касільяс спокусив вдову колишнього воротаря «Барселони», котрий кинувся під потяг

Алла Пугачова та Максим Галкін

«Морду набити одній людині»: Алла Пугачова розповіла, що насамперед хотіла зробити після повернення у рф

Поліція викрила банду

Продали неіснуючих автівок на 5 млн гривень: в Україні викрили викрили банду нахабних шахраїв

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту