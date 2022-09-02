Є кілька причин: відомий австрійський аналітик пояснив, чому путін не використовує ядерну зброю

Українським військам необхідно знищити російську армію, щоб звільнити захоплені території — це єдиний спосіб виграти війну. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів австрійський військовий аналітик Том Купер.

Він зазначив, що якщо Україна знищить угруповання російських військ у Херсоні та Запоріжжі, Крим тоді впаде сам собою.

«Росіяни будуть знищені. Щоб змусити росіян залишити якусь територію, ви повинні їх знищити. Секретом вашого успіху на Київщині та Чернігівщині — знищення їхніх наземних сил, їхньої логістики… Єдиний шлях перемогти росіян — знищити їх. Це не весело, але єдиний спосіб виграти війну — вбивати людей», — зазначив він.

При цьому не варто сильно побоюватися загрози шляху на застосування ядерної зброї.

«У мене є сумніви, що дійде до використання ядерної зброї», — сказав він.

За словами Купера, є кілька причин.

«путін піде на це, якщо у нього будуть правові підстави, як багато разів оголошувалося — „Загроза територіальної цілісності рф“. Окуповані території України — не частина росії. Щодо Криму ситуація може виглядати дещо іншою, побачимо», — додав експерт.

Крім того, ланцюжок команд між путіним і тим, хто безпосередньо натисне на «кнопку» — досить довгий і складний.

«Якщо путін скаже „запускайте“, скажімо, по Києву, є 20 осіб, які мають підтвердити це перед тим, як останній з них натисне кнопку. І я досить впевнений, що путін боїться, що хтось у цьому ланцюжку команд відмовиться виконувати наказ, і тоді він опиниться у біді», — вважає аналітик.

«путін вважає себе великим стратегом, тому штовхає своїх генералів на безглузді дії», — військовий аналітик Том Купер



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