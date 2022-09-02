Танки росії тануть як сніг навесні: ЗСУ за добу ліквідували ще 350 окупантів та 12 танків

росія щодня зазнає непоправних втрат в Україні. Минулої доби українські війська ліквідували ще 350 рашистів, всього ж з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати рф склали 48700 військових.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Крім особового складу, бойові втрати російських фашистів на 2 вересня орієнтовно склали:

- танків — 2009 (+12 за добу);

- бойових броньованих машин — 4366 (+21);

- артилерійських систем — 1126 (+11);

- РСЗВ — 289 (+2);

- безпілотників оперативно-тактичного рівня — 853 (+2);

- крилатих ракет — 198 (+2);

- автомобільної техніки та автоцистерн — 3247 (+8);

- спеціальної техніки — 105 (+1).

Найбільші втрати за добу противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.

У коментарях українці радісно зазначають, що завдяки старанням наших захисників сили ворога постійно зменшуються. Особливо наголошується на тому факті, що кількість знищених танків перевищила 2 тисячі.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ відбили наступ ворога на Донбасі на кількох напрямках. Також зупинили супротивника біля населеного пункту Потьомкіне на півдні та знищили склад пально-мастильних матеріалів росіян у Харківській області.

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