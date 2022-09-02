Рашисти розігрують «болгарську карту» щодо Криму

Пропаганда рф поширює відомості про чергові «гастролі» Івана Абажера, «члена громадської палати росії та громадської палати республіки Крим». Його окупанти призначили «головним кримським болгарином» та «головою» фейкової «регіональної болгарської національно-культурної автономії Паїсія Хілендарського».

«Цього разу Абажер «відзначився» на форумі «Співтовариство» у Казані 25 серпня, де навіть «закликав використовувати родинні зв’язки, що існують між балканськими болгарами та Волзькою Булгарією, для формування позитивного образу росії та наближення наших країн», — повідомляє Асоціація реінтеграції Криму. — Паралельно із казанською клоунадою Абажера російські агенти впливу на Балканах прагнуть схилити владу Болгарії до укладання нового контракту на постачання газу із «Газпромом». Наразі у Софії «взяли паузу» із цього питання, визначивши за підставу «технічний» характер поточного уряду Болгарії, який має бути зміненим за підсумками парламентських виборів.

Учервні 2022 року нами було спрямоване низку звернень до влади Болгарії, Європейської комісії та інших уповноважених структур щодо протиправних відвідань окремими болгарськими муніципальними «чиновниками» окупованого Криму та залучення маріонетками кремля, такими як згаданий Іван Абажер, болгарського бізнесу до «співробітництва з Кримом», зокрема із пропагандистською метою. Було отримано відповідь від Європейської комісії, якою вказувалося про проведення органами Євросоюзу моніторингу за нашим зверненням щодо ситуації з порушенням болгарськими бізнесменами кримських санкцій".

То ж, за словами експертів, на цьому фоні є примітною заява «керівника» Абажера, сумнозвісного «постійного представника Криму при президенті росії» Георгія Мурадова про скасування цього року основного пропагандистського заходу окупантів на півострові — «ялтинського міжнародного економічного форуму», де агресор якраз планував хизуватися фейковим «міжнародним співробітництвом Криму».

Нагадаємо, на півостріві регулярно лунають вибухи, а місцевим мешканцям українська влада радить залишити Крим на час активної деокупації.

272

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram