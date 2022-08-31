Потужна пожежа в окупованому Криму: спалахнула нафтобаза (відео)

У тимчасово окупованому українському Криму продовжує відбуватися «бавовна» («бавовна»). Так, вранці 31 серпня в Червоногвардійському районі спалахнула потужна пожежа, а над місцем події було видно густий стовп чорного диму.

Про це повідомляють очевидці у соцмережах.

"Щось горить у Червоногвардійському районі. Дим видно з шостої ранку" , - повідомляє Telegram-канал "ПП Крим".

Пізніше у мережі розповіли, що вогонь охопив магазин «Доброцен» та склад будівельного супермаркету «Мегабуд».

Водночас спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук стверджує, що в Червоногвардійському районі зайнялася нафтобаза — і, можливо, йому краще знати, бо це його рідні місця, і він не схильний до роспропоганди.

За деякий час до місця пожежі під'їхали рятувальники.

Чим закінчився інцидент, поки що не відомо, офіційних повідомлень від влади поки що не надходило.

Характерно, що пожежа сталася за кілька годин після того, як президент України Володимир Зеленський порекомендував кримчан не підходити до російських військових об'єктів.

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