Камені з неба вже скоро: в Україні розробляють маршрути евакуації жителів Криму

Мешканці тимчасово окупованого Криму останнім часом зіткнулися з тим, що на півостріві лунають вибухи — війна стає дедалі ближчою.

В Офісі президента України заявляють, що наразі розробляються евакуаційні маршрути для тих, хто вирішить поїхати з півострову.

«Зрозуміло, що для Украхни життя громадян — безумовний пріоритет. Тому ми вже розробляємо евакуаційні маршрути для жителів окупованого Криму, охочих покинути півострів на час активної деокупації. Поки ж просимо всіх триматися якомога далі від військових об’єктів і перевірити укриття», — написав у соцмережах радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк.

До речі, днями у Севастополі, де безпілотник наробив «шороху», врізавшися у дах штабу чф рф, місцева «влада» «стурбувався станом міських бомбосховищ». Правда, не для мешканців, а для персоналу «адміністрацій».

Фото Pixabay

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