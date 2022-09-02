«Додайте камерне освітлення»: прості лайфхаки для оформлення коридору

Існує таке поняття, як «бездушний» простір, до якого відносять коридори, санвузли, балкони. Це приміщення, в яких зазвичай проводять мало часу, тому приділяють їхньому оформленню найменше уваги, а дарма. Як можна додати затишку в такі місця, розповіла інтер’єрна стилістка-декораторка Анна Орловська.

— Перше, що оживить коридор — це додавання кольору або принтів, — радить спеціалістка. - В маленьких приміщеннях можна не боятись ні яскравих кольорів, ні жвавих принтів. Бо на невеликій площі вони не будуть тиснути і перевантажувати сприйняття простору. І зазвичай в коридорі знаходяться недовго, тому від оздоблення ви не будете виснажуватись.

Продумайте розташування предметів так, щоб все мало своє місце і не створювало хаосу. Прокрутіть в голові, які дії ви робите, відривши двері: куди покладете ключі, сумку, одяг і взуття тощо. Дзеркала будь-якої модифікації допоможуть розширити і додати глибини вузькому маленькому простору. Додайте милі серцю речі, які будуть промовляти з порогу, які особистості мешкають в цій оселі, чим вони живуть і чим цікавляться: картина, постер, фігурки, фото в рамках. До речі, сімейні фото зараз як ніколи актуальні, а особливо для тих родин, що вимушено знаходяться в розлуці. Ви можете роздрукувати їх в першому ліпшому копіцентрі прямо з телефону.

Дизайнерка додає: у будь-якому приміщенні, в коридорі в тому числі, важливо мати декілька сценаріїв освітлення — окрім стельового, треба додавати й інші.

«Найпростіше поставити гарну лампу, яка одночасно буде й привабливим декором, та торшер, — радить вона. — Зараз є маса LEd варіантів, які навіть розетки не потребують. Настінні світильники буде реалізувати важче, бо для них потрібні спеціальні виводи».

Раніше «ФАКТИ» пояснювали, як без зайвих витрат, просто та ефективно почистити пральну машину самостійно.

19

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram