Чистимо пралку самостійно: без зайвих витрат, просто та ефективно

Важко уявити собі сучасну квартиру без пральної машини. І коли пралка раптово виходить з ладу … Загалом, все стає складно.

Є простий засіб, який може запобігти таким неприємностям.

Усередині пральної машини накопичується бруд і накип, саме вони, зазвичай, призводять до її поломки. Звичайно, можна викликати майстра для профілактики, але можна впоратися самостійно.

Чи потрібна чистка пральної машини?

Все, що стикається з водою, так чи інакше, рано чи пізно потрібно чистити. Бруд і грибок (особливо під гумою ущільнювача), іржа всередині барабана, вапняний наліт на нагрівальному елементі… все це може надовго відправити пралку у відпустку, якщо пощастить. А запахи, які накопичуються всередині пральної машини… Тобто краще чистити, ніж не чистити.

Простий та ефективний спосіб чищення

Єдиний засіб, який при цьому знадобиться — оцет. Єдина умова — білий оцет.

• Якщо у вас пральна машина з вертикальним завантаженням, влийте 4 склянки оцту в дозатор для відбілювання. Якщо фронтальна — знадобиться дві склянки оцту.

• Встановіть температуру не менше 60 градусів (а краще — 90) та увімкніть машинку. Функцію віджимання краще вимкнути, а додаткову функцію полоскання навпаки — увімкнути.

• Поки машина самоочищується, можна (і потрібно!) протерти зовнішні сторони машини. Особливо добре при цьому використовувати ганчірку з мікрофібри.

• Після завершення процедури треба залишити машинку з відкритими дверцятами та резервуарами на пару годин, щоб оцтовий запах вивітрився.

Здається, що це найпростіший метод із усіх можливих. А головне ефективний та дешевий.

Режим «Швидке прання» — обережно!

Ще один важливий момент для любителів часто використовувати режим «Швидке прання». У більшості пральних машин таке прання відбувається швидко за часом, за низьких температур і з використанням невеликої кількості води. При такому пранні одяг погано очищується від пилу та бруду, миючого засобу та ополіскувача, та й в самій пралці залишається занадто багато залишків органіки. Все це осідає на внутрішніх стінках, під гумовими ущільнювачами, у баку.

У результаті, в пралці з'являється своє життя. У теплому вологому середовищі починають розмножуватися колонії мікроорганізмів, які при повторному прискореному пранні перебираються на одяг, а потім і на того, хто його носить.

Слід зазначити, що не лише гігієністи виступають проти використання ощадливого режиму пральної машини. Ті, хто ремонтує побутову техніку, теж кажуть, що при «Швидкому пранні» погано вимиваються внутрішні стінки та ущільнювачі агрегату, від чого він засмічується, покривається зсередини нальотом і швидко стає непридатним.

Нагадаємо, про ще кілька способів очищення пральної машини.

Фото: Pixabay



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