Прибирання в будинку: 5 поширених помилок

Прибирання в будинку — заняття, яке багато хто недолюблює, але при цьому всі розуміють його важливість і для гігієни, і для комфорту, і для затишку. А ще рутинність та монотонність звичного прибирання допомагає знизити рівень тривожності та стресу під час війни. Однак іноді господині можуть робити помилки, які ускладнюють наведення порядку, а то й зовсім зводять усі зусилля нанівець.

Отже, чого не варто робити

1. Не ігноруйте рекомендації виробника

Напевно, це найголовніше по темі. На упаковці будь-якого миючого або засобу для чищення вказано, коли і в якій кількості його можна використовувати. На жаль, багато господарок ігнорують цю інформацію. Але якщо налити або насипати засіб «на око», результат не тільки не буде досягнутий, а може стати ще гірше. Якщо засобу буде занадто багато, він залишиться на поверхнях, притягуючи ще більше пилу та бруду. Якщо надто мало — результату знову-таки не буде. У цьому випадку весь бруд залишиться на місці та ще й «прикраситься» розводами.

2. Наносити прямо на поверхні засоби для чищення

Якщо засобу для чищення ви налляєте занадто багато, то поверхня, яку ви відмиваєте, стане липкою. Якщо менше — знову ж таки ефекту не буде. Краще нанести миючі засоби на серветку або губку.

3. Залишати брудними інструменти для прибирання

Буває, що після найретельнішого прибирання весь арсенал щіток, губок і серветок просто ховається туди, де це все зазвичай зберігається. Але на всіх цих предметах залишається і поступово накопичується гігантська кількість бактерій. І при наступному прибиранні вони миттєво поширяться всією квартирою. Тому все потрібно ретельно вимити та висушити і лише після цього ховати.

4. Мити вироби з нержавіючої сталі металізованими губками

Нержавіюча сталь — легко вразлива і примхлива. Такий посуд потрібно мити м'якими губками. Не варто використовувати абразивні засоби, жорсткі губки чи металеві мочалки. А ще такий посуд потрібно витирати, не залишаючи сушитися на відкритому повітрі, щоб на ньому не з'явилися темні плями.

5. Використовувати оцет для миття натурального каменю

Майже все в квартирі можна мити та дезінфікувати із застосуванням оцту. Але тільки не поверхні із натурального каменю. Не допускайте контакту цього дорогого матеріалу з кислотами та навіть їх слабкими розчинами. Вони руйнують захисне покриття, внаслідок чого зникає характерний м'який блиск. Для очищення таких предметів та поверхонь краще використовувати спеціальні миючі засоби.

Нагадуємо про «лінивий» спосіб очищення сантехніки.

Фото: Pixabay



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