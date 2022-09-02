Майже як до війни: у Києві скорочують інтервал руху поїздів метрополітену

У Київському метрополітені знову зменшують інтервал руху поїздів. З понеділка, 5 вересня, у години пік поїзди ходитимуть кожні три-чотири хвилини, повідомили у КМДА.

Графік руху поїздів та режим роботи станцій можна переглянути тут.

При цьому в міжпіковий час поїзди метрополітену ходитимуть раз на шість хвилин.

Водночас перший заступник голови КМДА Микола Поворозник нагадав, що під час повітряної тривоги рух поїздів наземними ділянками метрополітену припиняється, а рух підземними ділянками — триває.

Підземні станції продовжують працювати цілодобово як укриття.

Правила проходу на станцію, як укриття, у комендантську годину з 23:00 до 05:00 під час повітряної тривоги:

- при вході до метрополітену як укриття обов'язково мати документ-посвідчення особи;

- прохід на станції для укриття забезпечують правоохоронці. Контакт поліції розміщено біля входу. Також для виклику чергового можна скористатися дзвінком біля вхідних дверей;

- вночі працює той самий вестибюль, що й у денну зміну.

Як повідомляли «ФАКТИ», у Києві перейменують п'ять станцій метрополітену. Станція «Берестейська» стане «Бучанською», станцію «Площа Льва Толстого» перейменують на «Василя Стуса», станцію «Героїв Дніпра» — на «Героїв України», станцію «Мінська» — на станцію «Варшавська», а станція «Дружби народів» називатиметься «Ботанічна».

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