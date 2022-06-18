У Києві перейменують п'ять станцій метро: які запропоновані нові назви

Київська міська рада підготувала проект рішення про перейменування п'яти станцій Київського метрополітену. Про це йдеться у повідомленні на сайті представницького органу влади.

Згідно із проектом документа, запропоновано перейменувати п'ять станцій Київського метрополітену.

Так, станція «Берестейська» змінить назву на «Бучанську», станцію «Площа Льва Толстого» перейменують на «Василя Стуса», станцію «Героїв Дніпра» — на «Героїв України», станцію «Мінська» — на станцію «Варшавська», а станція «Дружби народів» називатиметься «Ботанічна».

Зазначається, що в електронному голосуванні на вибір нових назв взяло участь понад 170 тисяч осіб.

Орієнтовна вартість перейменування станції та лінії метрополітену становить 2 302 тис. грн. Сюди входять витрати, зокрема на заміну текстового наповнення, назва станції, яка буде розташована на колійних стінах та на входах/виходах, загальні схеми, лінійні схеми.

«Прийняття рішення сприятиме демократизації українського суспільства. Дозволить перейменувати станції Київського метрополітену з метою популяризації визначних фактів історії України, формування історичної свідомості Українського народу», — сказано в пояснювальній записці.

Як писали «ФАКТИ», раніше у Києві демонтували скульптурну композицію під аркою Дружби народів, а її саму перейменували на арку Свободи українського народу. Також місцеві вирішили передати в музей тоталітаризму низку пам'ятників та пам'ятних знаків радянської епохи.

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