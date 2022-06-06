Метро в Києві помчить швидше: як їздитимуть потяги з 6 червня
У Києві після відновлення оплати проїзду в громадському транспорті скоротили інтервал руху метро — у пікові години до 4−5 хвилин, а в міжпіковий період — до 8−10 хвилин. Про це повідомили у КМДА.
«У київському метрополітені інтервал руху скорочений до 4−5 хвилин у пікові години, у міжпікові — до 8−10 хвилин», — сказано в повідомленні.
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Ще один радісний момент — запрацюють другі вестибюлі на станціях «Дарниця» та «Видубичі». Крім того, буде змінено роботу вестибюлів на станціях «Осокорки» та «Лісова».
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Водночас, потяги продовжать курсувати без зупинки на станціях «Хрещатик», «Дніпро», «Гідропарк», «Майдан Незалежності». Також залишиться закритим пересадковий вузол «Хрещатик» — «Майдан Незалежності».
До того ж у разі повітряної тривоги рух наземними ділянками метрополітену припинятимуть. Підземні станції продовжують виконувати функцію укриття.
Нагадаємо, що фунікулер у Києві після завершення робіт із консервації вестибюлю закрили на плановий ремонт.154
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