Метро в Києві помчить швидше: як їздитимуть потяги з 6 червня

У Києві після відновлення оплати проїзду в громадському транспорті скоротили інтервал руху метро — у пікові години до 4−5 хвилин, а в міжпіковий період — до 8−10 хвилин. Про це повідомили у КМДА.

«У київському метрополітені інтервал руху скорочений до 4−5 хвилин у пікові години, у міжпікові — до 8−10 хвилин», — сказано в повідомленні.

Ще один радісний момент — запрацюють другі вестибюлі на станціях «Дарниця» та «Видубичі». Крім того, буде змінено роботу вестибюлів на станціях «Осокорки» та «Лісова».

Водночас, потяги продовжать курсувати без зупинки на станціях «Хрещатик», «Дніпро», «Гідропарк», «Майдан Незалежності». Також залишиться закритим пересадковий вузол «Хрещатик» — «Майдан Незалежності».

До того ж у разі повітряної тривоги рух наземними ділянками метрополітену припинятимуть. Підземні станції продовжують виконувати функцію укриття.

Нагадаємо, що фунікулер у Києві після завершення робіт із консервації вестибюлю закрили на плановий ремонт.

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