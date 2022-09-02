Дуже хотів врятувати тата: 5-річний хлопчик став донором кісткового мозку для свого батька

У київській лікарні «Охматдит», яка нещодавно отримала щедру пожертву від благодійників, чоловіку провели складну операцію з пересадки кісткового мозку. Донором стовбурових клітин став 5-річний Макар з Харкова, син пацієнта Олексія, розповіли у медзакладі.

Під час війни «Охматдит» приймає не лише дітей, а й дорослих. Олексію поставили діагноз «мієлодиспластичний синдром».



Захворювання характерне тим, що кістковий мозок виробляє аномально незрілі кров'яні клітини, які не здатні до функціонування.

5-річний Макар підходив як донор на 60%. Цього виявилося достатньо, щоб пересадка кісткового мозку батькові пройшло успішно.

Наразі сім'я перебуває в «Охматдиті», адже батькові потрібен постійний контроль лікарів.

Мама хлопчика Олена зробила для чоловіка та сина креативні футболки, щоби підтримати їх. У батька написано «Мій син та „Охматдит“ врятували моє життя», а у сина — «Я врятував життя татові».

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