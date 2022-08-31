«Батьки загинули, а Настя з важкими травмами»: у лікарні рятують потерпілу внаслідок обстрілу рашистами станції Чаплине

24 серпня росіяни обстріляли вісьмома ракетами цивільний потяг і станцію у Чаплиному на Дніпропетровщині. Офіційно відомо про 25 жертв. В результаті обстрілу було знищено авто з цивільними — загинуло подружжя з Мирнограда Віра та Іван Пригонець. Їхню історію розповіли автори проєкту «Меморіал: вбиті росією».

«Іван Пригонець із родиною їхав з міста Мирноград, що на Донеччині, минав на авто Чаплине й потрапив під ворожий обстріл. Загинула також дружина Івана Віра. 17-річна донька з важкими опіками потрапила до лікарні».

За даними журналістів, Іван працював у комунальній службі Мирнограда. Був дбайливим батьком.

«Усе життя і Іван, і Віра присвячували дітям — Насті та Денису. Тягнули їх, як могли. Обоє дітей ходили на танці, а це ж не малі гроші», — розповіла Євгенія Безручко, сусідка чоловіка.



Як повідомила Мирноградська міська рада донька Настя має попередньо опіки 30% тіла.

«Бореться за своє життя, яке ще вчора було нормальним, звичайним, зі своєю родиною. Поруч з нею знаходиться брат Денис. Допомогти дівчині може кожен з нас: 4 149 439 005 346 998 „ПриватБанк“ (Максименко Владислав Ярославович — друг сім'ї), 4 441 114 422 590 537 „Моно“ (Максименко Владислав Ярославович), 4 441 114 420 470 351 „Моно“ (Пригонець Денис Іванович)».

Нагадаємо, в селищі Чаплине під Дніпром, де російська ракетна атака, що сталася в День незалежності України, забрала життя 25 людей, серед загиблих — двоє хлопчиків — 6 та 11 років. Вони просто грали вдома, коли туди прилетіли російські ракети.

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