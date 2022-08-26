Боржникам по комуналці субсидію не нарахують, але вихід є: у Мінсоцполітики підказали, що потрібно зробити

Напередодні початку опалювального сезону, яки буде дуже важким, в уряді заявляли, що українцям виплачуватимуть субсидії, але у разі наявності боргів за житлово-комунальні послуги держдопомогу не призначатимуть.

Отримати субсидію боржники зможуть лише у тому випадку, якщо борг буде погашено або якщо людина укладе договір про реструктуризацію боргу. Як повідомляє «Соціальна інформаційна платформа», про це заявив заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко.

«Якщо людина не оплачує комунальні послуги, тобто має борги, і при цьому отримувала раніше субсидію, у цьому випадку споживач має погасити такі борги, або принаймні укласти договір реструктуризації з урахуванням розміру тих доходів, які він отримує», — зазначив він.

За його словами, субсидії мають стимулювати платіжну дисципліну. Так, 98−99% субсидіантів — сумлінні платники за житлово-комунальних послуг. «Платіжна дисципліна серед цих споживачів — набагато вища, ніж у середньому взагалі по всім споживачам», — зазначив Музиченко.

Він раніше повідомляв, що подати заявку на отримання субсидій можна через старостати, ЦНАПи, «Дію», безпосередньо через соцзахист або скористатися поштою для надсилання потрібних документів.

В уряді у зв’язку з воєнними діями розглядають різні механізми виплати субсидій, у тому числі — через Пенсійний фонд.

Фото Pixabay

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