Не лише трудова діяльність: юристи пояснили, які періоди обов'язково зараховуються до страхового стажу

Без наявності страхового стажу українці не зможуть вийти на пенсію за віком. Але іноді, самостійно підраховуючи періоди роботи, майбутні пенсіонери не беруть до уваги час, який обов'язково увійде до страхового стажу, повідомляє protocol.ua.

Так, стаття 56 Закону України «Про пенсійне забезпечення» визначає види трудової діяльності, яка входить до стажу роботи та дає право вийти на пенсію, сюди належить робота, яка виконується на підставі трудового договору на підприємствах (з оплатою відповідних податків), а також на підставі членства у колгоспах та інших кооперативах.

До стажу роботи зараховується також:

• робота, на якій за працівника було сплачено страхові внески;

• період, під час якого особа отримувала допомогу з безробіття,

• робота ув'язнених;

• творчу діяльність членів творчих спілок, а також інших творчих працівників;

• військова служба та перебування у партизанських загонах та з'єднаннях;

• служба в органах державної безпеки, внутрішніх справ та Національної поліції, незалежно від місця проходження служби;

• служба у воєнізованій охороні, в органах спеціального зв'язку та у рятувальних частинах;

• період проживання дружин осіб офіцерського складу, прапорщиків, мічманів та військовослужбовців надстрокової служби з чоловіками у місцевостях, де була відсутня можливість їх працевлаштування за фахом, але не більше 10 років.

• навчання у ВНЗ та училищах, а також курсах підвищення кваліфікації та перекваліфікації, аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі;

• час догляду за непрацюючою матір'ю за малолітніми дітьми, але не довше ніж до досягнення кожною дитиною 3-річного віку;

• час догляду за інвалідом І групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, а також за пенсіонером, який потребує постійного стороннього догляду;

• тимчасова непрацездатність, що розпочалася під час роботи;

Також Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» включив до страхового стажу такі періоди:

1. ведення підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи оподаткування, а також із застосуванням фіксованого податку:

• з 1 січня 1998 року до 30 червня 2000 року включно, що підтверджуються довідкою про реєстрацію як суб'єкта підприємницької діяльності;

• з 1 липня 2000 року до 31 грудня 2017 року включно, при сплаті страхових внесків (єдиного внеску) незалежно від сплаченого розміру (крім випадків звільнення від сплати єдиного внеску);

2. проходження військової служби до 31 грудня 2017 року включно;

3. перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами з 1 січня 2004 року по 30 червня 2013 року включно;

4. перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку з 1 січня 2004 року до часу запровадження сплати страхових внесків (єдиного внеску) за жінок, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

5. перебування у довгостроковому відрядженні працівників дипломатичної служби у період з 1 січня 2004 року до 30 квітня 2016 року, за умови сплати страхових внесків (єдиного внеску) незалежно від сплаченого розміру.

Перевірка пенсійного стажу здійснюється пенсійним фондом України при поводженні з пакетом документів для призначення пенсії.

Дізнатися про свій страховий стаж можна в особистому кабінеті на Порталі електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням електронного цифрового підпису або ж звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України за місцем реєстрації та отримати відповідну довідку.

Як писали «ФАКТИ», законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» передбачено, що після 1 січня 2004 року до страхового стажу зараховується час навчання у ВНЗ лише за умови добровільної сплати єдиного соціального внеску. Тому тим українцям, хто хотів би включити проведені у виші роки до страхового стажу, доведеться розщедритися.

Також раніше повідомлялося, що деяким українцям один рік роботи зарахують за три, а період безробіття можуть зарахувати у деяких випадках до трудового стажу при призначенні пенсії.

199

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram