18 серпня в Івано-Франківську сталась трагедія — місцева жителька Юлія Заразонова випала із сьомого поверху власної квартири на вулиці Курінного Чорноти. Ще у свідомості її госпіталізували до лікарні у край важкому стані, але вже наступної доби після кількох операцій серце жінки зупинилось. Слідчі встигли взяти у неї свідчення. У 39-річної загиблої залишилось двоє доньок, старша Яна відкидає версію про самогубство, адже переконана, що це вбивство і причетний до нього колишній кавалер матері, з яким у неї були токсичні відносини…

— Мама родом із Києва, але останні роки проживала в Івано-Франківську, де мала невеличкий бізнес — кіоск із продажу кавових напоїв. Вона цікавилась саморозвитком та понад усе обожнювала нас із 11-річною сестрою Діаною, — розповіла «ФАКТАМ» донька загиблої Яна Заразонова. — Щоб у житті не склалось, мама випромінювала позитив і підтримувала інших. Я нею так гордилась! Тільки гляньте на її фото, ми з нею наче дві сестри. Матуся була надзвичайно красивою, доглядала за собою й хотіла жити, тому ні про який суїцид мови не може бути. Тим паче нещодавно вона сама попросила мене записати на два тижні вперед на процедури краси, бо хотіла їхати до родини в гості у столицю, збиралась на море… Тобто людина щось планувала і точно мала заради кого жити, адже вона сама забезпечувала молодшу сестричку, бо розлучена із її батьком.

"Матуся була надзвичайно красивою, - каже Яна. - Ми з нею наче дві сестри"

— Розкажіть детальніше про колишнього кавалера мами. Де вони познайомились і як він ставився до неї?

— Його звати Шалва, грузин за національністю, але давно живе на Прикарпатті. За маму він молодший на 15 років, хоча постійно обманював, що йому 32… Познайомились десь у компанії. То жили разом, то ні, звичайний співмешканець. Мама довго із ним не знайомила, коли ж ми зустрілись, цей Шалва мені не сподобався. Чому? Тому що погано ставився до матусі, наче то його якась особиста річ. Він дозволяв собі грубощі навіть при нашій бабусі. Це були токсичні відносини, Шалва маму ревнував.

Нещодавно я хотіла відвезти її до Варшави, щоби трохи розвіятись, а він не відпустив, шантажував, що як вернеться — буде несолодко, і вона лишилась. Мама не раз покидала його, але він просто не давав спокою. Постійно погрожував, що якщо почне із кимось іншим спілкуватись, позбавить життя і її, і нового обранця. Матуся настільки боялась за себе та нас, що постійно пробачала. Але нещодавно змогла таки поставити крапку і весь свій час проводила з Діанкою та зі мною.

Юлія Заразонова з молодшою донькою і Євгеном Клопотенко

— Що ж сталось того фатального дня?

— 18 серпня мама була в мене на роботі, я працюю моделлю. Ввечері вона з моєю сестричкою поїхала додому, де на них, як мені відомо, чекав колишній кавалер. Шалва відправив сестричку у магазин за цукерками, а сам піднявся із мамою до її квартири. Я подзвонила мамі, аби дізнатись, чи благополучно дістались, та вона не відповіла. Набираю сестру, та пояснює, що в магазині. Я здивувалась, адже вони перед цим купили все необхідне. Тоді Діана зізналась, що її відправив мамин ексбойфренд. Пробувала в нього дізнатись, де мама, але він заявив, що вона спить, хоча я зрозуміла, що бреше.

Склалось враження, що Шалва просто прикривав долонею її рот і не давав можливості кричати та кликати на допомогу. Тим часом внизу під нашим домом стояли два його друга — Влад та Макс. Підійшла моя сестра і всі почули крик. Побігли до квартири — а він душив мою маму, хапав за волосся, вона ж оборонялась, то ж на тілі є подряпини. Коли ж їй стало погано через удар головою об стіну, колишній попросив Діану принести води. Мама пішла на балкон та відкрила вікно, аби подихати свіжим повітрям. Сіла на стілець, а той почав вимагати, аби вона піднялась. Після того штовхнув, й, оскільки поручні дуже низькі, матуся просто полетіла спиною вниз.

Яна Заразонова працює в модельному бізнесі

В той момент я приїхала на місце. Мама у шоковому стані пробувала піднятись, але не могла. В неї був перелом хребта, відбиті легені, пошкоджені інші органи. Сестричка кричала, що це не самогубство… Я ж питала Шалву, чому це зробив, але він вину заперечував. Поліція теж не хотіла мене чути. Мовляв, їм мало тієї інформації, що ми із сестрою надали, тому відпустили його. Думаю, що це через те, що він належить до однієї із банд, яка тероризує місцевих жителів. Люди писали мені, що Шалву ловили за те, що наносив ворожі мітки на будівлях міста, але не арештували. Чому — мені невідомо. Тому розголос цієї справи для мене важливий, я не мовчатиму. Бо якщо пропустити, то ця людина може так само вчинити з іншою дівчиною і відправити на той світ ні за що.

— Чи бачили ви ексбойфренда матері вже після трагедії?

— Я не дала йому попрощатись із нею на похороні, в мене просто почалась істерика, коли його побачила. Тому він постійно їздить на її могилу. Ніколи не пробачу! Моя мама лежить у сирій землі, ніколи не зможе ходити, мандрувати, обіймати нас. Він із часом матиме родину, а ми з Діанкою втратили найріднішу людину.

Сестра, у якої все сталося на очах, зараз працює з психологами. Я візьму над нею опікунство і житиму тепер за двох. І покараю винуватця, чого б мені це не коштувало, бо я вже отримувала погрози.

Як повідомили «ФАКТАМ» в секторі комунікації ГУНП Івано-Франківської області, за даним фактом відкрито провадження та розслідується можливе доведення жінки до самогубства за ч. 1 ст. 120 ККУ:

«Наразі опитуються очевидці та свідки події. Опитали й чоловіка, із яким загибла зустрічалась. Так, дійсно він раніше судимий, але судимість погашена. Чекаємо висновків всіх експертиз. Слідчі призначили кілька необхідних експертиз та інші слідчі дії. Після всіх заходів можлива перекваліфікація справи та оголошення підозр».

Раніше повідомлялося про загибель 37-річної киянки, яку пострілом в голову вбив співмешканець.

Фото надані Яною Заразоновою

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