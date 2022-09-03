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Події

На виставці зброї у Чернігові спрацював гранатомет, поранено дітей (фото)

15:36 3 вересня 2022
НП у Чернігові

У Чернігові, де нещодавно суд оголосив вирок російському танкісту, в історичній частині міста, на Валу, 3 вересня біля 13:30 пролунав вибух. Біля художнього музею проходила виставка боєприпасів. Під час виставки спрацював ручний протитанковий гранатомет. Травмувалися троє дітей, повідомляє Суспільне.

Двоє з травмованих дітей нині в травмпункті, одна — в реанімації.

На інцидент відреагував голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

«Не можу не відреагувати на трагедію, що сталася сьогодні в історичному центрі міста. На заході, що передбачав інтерактив для дітей, чомусь була і експозиція з бойовою зброєю, яка спрацювала. Троє дітей постраждали. Зокрема дворічний хлопчик перебуває в тяжкому стані. Усім надається вся необхідна кваліфікована медична допомога», — написав він.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно у Києві мешканець Вінницької області намагався потрапити на залізничний вокзал із прив'язаною до живота гранатою.

Фото: Суспільне

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