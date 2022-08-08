Розстріляв багатоповерхівку у Чернігові: суд оголосив вирок російському танкісту

Російському військовому Вадиму Шишимаріну Київський апеляційний суд помʼякшив вирок за розстріл жителя Сум. А для іншого окупанта, захопленого у полон ЗСУ, помʼякшувальні обставини «не спрацювали».

Як повідомляє Служба безпеки України, старшого сержанта зс рф Михайла Кулікова визнано винним за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни) та засуджено до 10 років позбавлення волі. Таке рішення ухвалив Деснянський суд Чернігова.

Танкіста Кулікова та його командира майора Леоніда Щьоткіна взяли у полон 26 лютого. Це сталося невдовзі після того, як з танку був здійснений обстріл багатоповерхівки на околиці Чернігова. На щастя, у квартирах, що зазнали пошкоджень під час обстрілу, людей не було. Росіяни вгатили по будинку осколково-фугасними танковими снарядами калібру 125 мм.

Згідно показів підсудного та свідків, колона танків та іншої бронетехніки йшла від села Товстоліс. Комбат Щьоткін наказав прямувати на Чернігів через поле. У місті вони вийшли на вулицю Кільцеву і там командир наказав Кулікову розвернути башту і вистрілити по багатоповерховому житловому будинку.

Невдовзі їхній танк підбили, механік загинув, а Куліков та поранений Шьоткін сховались у хліві, де їх незабаром й знайшли українські військовики. Щьоткін був обміняний на українських військовополонених.

Обвинувачення просило увʼязнити Кулікова на 10.5 років, враховуючи, що він 10 років служить за контрактом і мав знати про злочинність наказу на обстріл цивільного будинку: Куліков зізнався, що жодних військовослужбовців чи іншої загрози він там не бачив.

Захист у свою чергу просив врахувати щире каяття звинуваченого та наявність у нього двох малолітніх дітей. Суддя Павло Кузюра, оголошуючи вирок, зазначив, що Куліков усвідомлював, що виконує злочинний наказ свого командира.

Сам обвинувачений попросив вибачення: «Я вже півроку каюсь у тому, що зробив. Дуже хочу повернутися додому, до сімʼї. Вибачте мене, я скоїв цей злочин — і мені тепер з цим жити».

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