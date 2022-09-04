Відома австралійська астрологиня Анжела Перл, яка здобула освіту в Україні, вважає, що перша субота вересня гарна для ділового спілкування, ймовірні приємні знайомства та романтичні пригоди.



Крім того, деякі знаки зодіаку мають можливість проявити свої таланти, пише інформаційний ресурс rsute.

При цьому відповідно до нової «традиції» астрологиня наводить гороскоп «за стихіями».



Для знаків вогняної стихії



Овен (21 березня — 19 квітня)

Можливо, доведеться зранку попрацювати над якимось новим проєктом. Надійде багато корисної та оригінальної інформації, головне — її вчасно вловити. Потім можна зайнятися особистими справами. А ввечері не завадить розслабитися у домашній та затишній обстановці.



Лев (23 липня — 22 серпня)

Потрібно постаратися у цей день уникати спірних тем, оскільки можуть виникнути суперечки. Досягти успіхів можливо завдяки впевненості у своїх силах та здібностях. Ймовірні незаплановані подорожі, пов'язані з робочими моментами. У фінансовій сфері можуть виникнути невеликі затримки.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Можлива пропозиція додаткового заробітку, але необхідно для початку все добре обміркувати. Деякі угоди, здійснені раніше, принесуть чималий прибуток. Бажано виділити час на вирішення сімейних проблем, пов'язаних з будинком та побутом.



Для символів стихії Землі



Телець (20 квітня — 20 травня)

Обережність зараз допоможе уникнути багатьох помилок та неприємних ситуацій. На провокації бажано не реагувати та не вступати у суперечку, наслідки можуть бути непередбачуваними. Не виключено романтичне побачення, яке принесе зворушливі почуття та емоції.



Діва (23 серпня — 22 вересня)

Ранок може бути напруженим через важливі зустрічі та серйозні проєкти. Прийняти правильне рішення буде непросто, але якщо довіритись інтуїції, то все вийде. Можливі подорожі, які принесуть багато цікавої інформації.



Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Бажано вранці на свіжу голову вирішувати всі важливі питання щодо роботи та сім'ї. Якщо не відриватися, то можна багато чого встигнути зробити.



Для символів стихії Повітря



Близнюки (22 травня — 21 червня)

Добре складається спілкування у неформальній обстановці, можна обговорювати робочі та особисті справи, плани, події. Варто з сім'єю та близькими людьми вибратися на природу та добре відпочити.



Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Не варто боятися труднощів та перешкод, краще зрозуміти, як їх подолати та не згортати з наміченого шляху. Завдяки наполегливості можна просунутися службовими сходами. Легко буде порозумітися з близькими людьми.



Водолій (20 січня — 18 лютого)

Цього дня вдасться втілити давні мрії, що дасть величезне задоволення. Буде шанс налагодити зв'язки, якщо такі є. В амурних справах слід проявити ініціативу, оскільки нічого без цього не станеться. Рідні люди потішать сюрпризом.



Для символів стихії Води



Рак (22 червня — 22 липня)

Не рекомендується братися за кілька справ одночасно, тому що можна не встигнути нічого. Краще зосередитись на головних моментах. Зберегти добрі стосунки з близькими допоможе терпіння та доброта.



Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

На початку дня слід бути уважними та не допустити помилок, які згодом можуть нашкодити. Буде можливість вирішити якісь робочі питання та виручити колег.



Риби (19 лютого — 20 березня)

День може бути плідним. Можна братися до вирішення будь-яких справ, труднощі у період не завадять запланованим планам. Досвід і знання знадобляться у вирішенні важливих питань. Корисний активний відпочинок чи заняття спортом. Успішно відбудуться ділові поїздки.



Раніше «ФАКТИ» публікували гороскоп шести знаків зодіаку, для яких вересень буде дуже вдалим місяцем.

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