Ворог тричі вдарив по Дніпропетровщині, у відповідь ЗСУ збили безпілотник рашистів

Російські окупанти вночі тричі вдарили по Нікопольському району на Дніпропетровщині, застосувавши «Гради» та важку артилерію. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Через удари у Нікополі сталася пожежа. Вогонь уже локалізували. У місті пошкоджено 5 житлових будинків та кілька господарських будівель. Виведена з ладу лінія електропередач.

У Марганецькій громаді пошкоджено приватний будинок, склади та прохідна місцевого заводу. За попередніми даними, без загиблих та поранених.

У свою чергу, українські військові на Дніпропетровщині вирішили «піти на випередження» та збили ворожий безпілотник, який проводив аеророзвідку місцевості — очевидно, з метою вибору майбутніх цілей. Про це повідомили в Telegram Страткому ВСУ.

Повідомляється, що БПЛА «Орлан-10» було збито одним із підрозділів ЗСУ у Синельниківському районі Дніпропетровської області.

Як писали «ФАКТИ», минулої доби Збройні сили України ліквідували ще 450 російських окупантів. Усього ж з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати росії склали 49500 військових.

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