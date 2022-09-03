Рашисти вночі випустили по Дніпру п'ять ракет: очільник області розповів, скільки з них долетіли (фото)

Ніч проти суботи, 3 вересня, була на Дніпропетровщині знов дуже гучною — росіяни били по регіону з важкої артилерії, «Градів» та випустили п'ять крилатих ракет.

«У Дніпровському районі наші військові збили всі 5 російських ракет, які ворог скерував на Дніпро. Падіння уламків спричинило кілька пожеж. Полум’я вогнеборці вгамували. Ніхто не постраждав», — повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Фото зі сторінки Валентина Резніченка

За його словами, обійшлося без жертв та поранених і у Нікопольському району, по якому ворог застосував «Гради» та важку артилерію. У Нікополі без руйнацій, у Марганці понівечені кілька будинків, господарських споруд, автівок та газогонів.

Фото зі сторінки Валентина Резніченка

У Криворізькому районі під ворожий вогонь потрапила Широківська громада. Є руйнування приватних будинків, люди, на щастя, не постраждали.

Також ворог вночі вів ракетних обстріл Харкова. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, у Новобаварському районі був приліт поряд із однією зі шкіл. Постраждалих немає, у школі вибиті шибки.

Нагадаємо, що напередодні рашисти били по Нікопольскому району Дніпропетровщини з «Градів». В Червоногригорівській громаді поранено 56-річного чоловіка, який намагався виїхати з села, рятуючись від обстрілів. Ворожий снаряд впав поряд з його машиною.

Фото зі сторінки Валентина Резніченка



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