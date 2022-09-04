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На Київщині продовжили комендантську годину: які вводяться обмеження до 11 вересня

12:23 4 вересня 2022
Київська ОДА

На Київщині продовжили комендантську годину по 11 вересня. Вона діятиме щодня з 23:00 до 5:00. Про це повідомили у прес-службі Київської обласної військової адміністрації (КОВА). Перебувати вночі на вулиці можна лише за наявності спецперепустки та документів, що засвідчують особу.

«На території Київської області комендантська година діятиме щодня з 23:00 до 5:00. Такі тимчасові обмеження розпорядженням начальника Київської обласної військової адміністрації по всій території Київської області продовжено з 4 по 11 вересня 2022 року», — йдеться у повідомленні.

У Київській ОВА нагадали, що під час комендантської години забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, пересуватися транспортом чи пішки.

«Виняток — задіяність людини у роботі критичної інфраструктури, про що є підтвердження у вигляді спецперепустки встановленого зразка. При собі також необхідно мати документ, що засвідчує особу», — резюмували у пресслужбі.

Як писали «ФАКТИ», у Києві з 1 вересня обмежили час роботи громадського харчування — з 1 вересня заклади зможуть працювати не пізніше ніж до 22:00. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва.

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