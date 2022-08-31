У Києві ресторанам та кафе заборонили працювати допізна з 1 вересня: що відомо

В Києві, де на початку літа посилили контроль за дотриманням комендантської години, з 1 вересня обмежили час роботи закладів громадського харчування — з 1 вересня вони зможуть працювати не пізніше, ніж до 22:00. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва, йдеться у повідомленні на порталі столичної влади.

Також посадовці нагадують, що о 23:00 в столиці починає діяти комендантська година, якої треба дотримуватися неухильно, аби не створювати конфліктні ситуації із правоохоронцями та силами оборони і не наражати на небезпеку себе та інших містян.

Аби уникнути непорозумінь, у міському застосунку «Київ Цифровий» можна увімкнути сповіщення, яке за 60 хвилин нагадуватиме про початок комендантської години.

Як відомо, комендантська година в столиці діє із 23:00 до 05:00. Цей час використовується правоохоронними органами, військовими, спеціальними підрозділами для проведення контрдиверсійних і антитерористичних заходів. Тож громадянам заборонено перебувати в цей час на вулиці та в інших громадських місцях, переміщатися транспортом без перепустки або пішки. Також у комендантську годину слід дотримуватися режиму світломаскування.

Виходити з дому можна тільки під час повітряної тривоги, і лише щоб дійти до найближчого укриття. При цьому обов’язково слід мати при собі документи, що посвідчують особу.



Як відомо, з 2 червня Київ продовжив дозвіл на продаж алкоголю в магазинах до 19:00 (перед цим реалізація оковитої була дозволена до 16:00), а в закладах громадського харчування — до 22:00.

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