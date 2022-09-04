Смертельна ДТП на Закарпатті: загинув 39-річний чоловік, ще одного тяжко травмовано

У селі Дунковиця Берегівського району Закарпатської області сталася ДТП. Внаслідок аварії один пасажир загинув на місці події, іншого з тяжкими травмами госпіталізували.

Поліцейські встановили, що 37-річний водій автомобіля Renault не впорався з керуванням — на мокрому дорожньому покритті виїхав на зустрічну смугу руху, де припустився зіткнення з вантажним автомобілем MAN.

Водії обох транспортних засобів не постраждали. Загинув один з пасажирів Renault — 39-річний чоловік. Ще одного пасажира легкового автомобіля з тяжкими травмами було госпіталізовано до реанімаційного відділення Мукачівської лікарні.

Машини учасників аварії поміщено на арештмайданчик поліції. У справі буде призначено низку експертних досліджень, які допоможуть встановити всі об'єктивні обставини події.

Раніше у Закарпатській області в ДТП загинув водій машини та 16 пасажирів автобуса отримали травми.



Нагадаємо, на Рівненщині водієві-винуватцю ДТП суд виніс вирок — чотири роки в'язниці та 561 тис грн моральної компенсації родичам загиблої дівчинки.

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