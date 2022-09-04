39.75 / 40.61 39.56 / 40.59
Київ: +19
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Смертельна ДТП на Закарпатті: загинув 39-річний чоловік, ще одного тяжко травмовано

17:01 4 вересня 2022
ДТП

У селі Дунковиця Берегівського району Закарпатської області сталася ДТП. Внаслідок аварії один пасажир загинув на місці події, іншого з тяжкими травмами госпіталізували.

Поліцейські встановили, що 37-річний водій автомобіля Renault не впорався з керуванням — на мокрому дорожньому покритті виїхав на зустрічну смугу руху, де припустився зіткнення з вантажним автомобілем MAN.

Водії обох транспортних засобів не постраждали. Загинув один з пасажирів Renault — 39-річний чоловік. Ще одного пасажира легкового автомобіля з тяжкими травмами було госпіталізовано до реанімаційного відділення Мукачівської лікарні.

Машини учасників аварії поміщено на арештмайданчик поліції. У справі буде призначено низку експертних досліджень, які допоможуть встановити всі об'єктивні обставини події.

Раніше у Закарпатській області в ДТП загинув водій машини та 16 пасажирів автобуса отримали травми.

Нагадаємо, на Рівненщині водієві-винуватцю ДТП суд виніс вирок — чотири роки в'язниці та 561 тис грн моральної компенсації родичам загиблої дівчинки.

122

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

полуниця

У вересні один раз посипте цим полуницю, і ягід наступного року буде море (відео)

Полуниця

Посійте по полуниці цей сидерат у вересні і ягоди наступного року буде «просто завались» (відео)

гроші

Стануть магнітом для грошей: шість знаків зодіаку, яким повний місяць 10 вересня принесе нечувані суми

калькулятор

В Україні по-новому нараховуватимуть пенсію: у чому суть змін

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту