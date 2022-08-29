ДТП з рейсовим автобусом на Прикарпатті, водій загинув, 16 пасажирів поранено, серед них — діти

В Івано-Франківській області сталася ДТП за участю рейсового автобуса та легкового автомобіля, повідомили в обласному главку ДСНС.

Аварія сталася увечері 28 серпня у селі Назавизів Надвірнянського району.



Рейсовий автобус зіштовхнувся з легковим автомобілем. Водій автівки загинув.



16 постраждалих пасажирів автобуса було доставлено до лікувального закладу, у тому числі 6 дітей. Загалом в автобусі перебували 22 особи.



Усі обставини цієї події встановлюються правоохоронцями.

Поліцейські заздалегідь встановили, що 52-річний водій, мешканець району, керуючи автомобілем Peugeot Partner, не вибрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з рейсовим автобусом «Богдан», сполученням «Івано-Франківськ — Верховина», повідомляє «Галицький кореспондент».

Внаслідок аварії водій автомобіля від отриманих травм загинув на місці події.

Нагадаємо, вчора в Румунії перекинувся автобус, яким з Туреччини в Україну поверталися біженці. У салоні було 43 пасажири, постраждали 23 людини, у тому числі 5 дітей.

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