ЗСУ звільнили важливий населений пункт у Херсонській області
Попри спроби окупантів чинити опір ЗСУ, українські захисники звільнили населений пункт Високопілля (Херсонська область) та підняли там державний прапор.
Офіційного повідомлення про це наразі не було, але інформацію оприлюднено у Telegram-каналі Першої окремої бригади спеціального призначення ЗСУ імені Івана Богуна.
Там повідомили, що прапор був піднятий рано-вранці 4 вересня.
«Сьогодні вранці підрозділи ЗСУ підняли державний прапор над лікарнею у смт Високопілля Херсонської області», — йдеться у повідомленні.
Пізніше це фото оприлюднив у своєму Telegram-каналі глава Офісу президента Андрій Єрмак.
Водночас низка російських ресурсів відразу ж знайшли «виправдання» такими діями своїх військ — мовляв, ЗСУ спробували оточити там їхніх десантників, тому ті з боєм «доблесно» відступили.
При цьому наголошується, що українські військові атакували їх з напряму населених пунктів Потьомкіне та Ольгіне, які знаходяться на захід і схід від Високопілля.
Нагадаємо, американський генерал-лейтенант у відставці, колишній командувач військ США в Європі Бен Ходжес вважає, що український Генштаб в останні кілька тижнів проробив гарну роботу зі створення умов для контрнаступу. У росіян тепер дедалі менше сил захисту свого тилу.
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