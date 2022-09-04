ЗСУ відбили наступ ворога в районі 8 населених пунктів та знищили російський «Зоопарк», — Генштаб

Продовжуються наступальні дії росіян на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог активно застосовує засоби протиповітряної оборони для прикриття військ. З високою інтенсивністю веде повітряну розвідку із застосуванням БПЛА. Намагається покращити логістичне забезпечення своїх військових, повідомили у Генштабі.

Росіяни продовжують зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю за територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Противник обстріляв військову та цивільну інфраструктуру із застосуванням танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії на Сіверському, Харківському, Краматорському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках.

Ворог завдав понад 10 ракетних та понад 24 авіаційних ударів по військових та цивільних об'єктах.

«За відсутністю високоточної зброї ворог частіше став використовувати застарілі зенітні керовані ракети комплексів С-300. По території України випущено понад 500 таких ракет, частина яких не досягла цілі. На озброєнні окупантів знаходиться кілька тисяч подібних ракет, але більшість з них непридатні до застосування», — йдеться у повідомленні.

Підрозділи Сил оборони утримують позиції та не дають ворогові просуватися вглиб території України. ЗСУ успішно відбили атаки ворога у районах населених пунктів Богородичне, Пасіка, Долина, Бахмут, Покровське, Бахмутське, Піски, Першотравневе.

Авіація Сил оборони завдала 6 ударів по живій силі, бойовій та спеціальній техніці, засобам радіоелектронної боротьби, протиповітряної оборони та об'єктах логістичного забезпечення росіян.

Минулої доби ЗСУ знищили станцію радіолокації контрбатарейної боротьби «Зоопарк», станцію радіоелектронної боротьби «Житель» та велику кількість живої сили окупантів.

Водночас експерти Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що метою контрнаступу ЗСУ на півдні насамперед є не повернення захоплених територій. Вони зазначають, що контрнаступ не призведе до швидкого повернення окупованих територій, але ЗСУ прагнуть порушити всі логістичні вузли окупантів, що призведе до скорочення їхнього військового потенціалу. Крім того, через більшу ділянку фронту окупанти можуть постати перед вибором — на який напрямок перекидати свої війська.

Тактика ЗСУ отримала позитивну оцінку розвідки Великобританії. За оцінкою розвідки, українські війська досягли тактичної «несподіваності» й ведуть бойові дії, зберігаючи більшу кількість життів українських захисників та захисниць.

Нагадаємо, втрати особового складу росіян в Україні скоро досягнуть 50 тисяч людей. В останні кілька днів окупанти втратили найбільше військових на Донецькому та Криворізькому напрямках.

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