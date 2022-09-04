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Спорт

Красуня-боєць ММА ефектно нокаутувала суперницю та оголила груди перед уболівальниками (відео)

21:27 4 вересня 2022
Тай Емері

Бій між австралійкою Тай Емері та Рунг-Арун Хунчай із Таїланду, який проходив у рамках турніру зі змішаних єдиноборств Bare Knuckle Fighting Championship, напевно запам'ятається глядачам у залі.

Представниця Зеленого континенту, яка проводила свій дебютний поєдинок у промоції, у першому раунді серією ударів відправила суперницю в нокаут та в запалі радості, застрибнувши на канати, оголила свої груди перед захопленими вболівальниками.

Варто сказати, що Емері є що показати. У цьому неодноразово переконувалися 75 тисяч передплатників сторінки 35-річного бійця ММА в Instagram…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український боєць ММА Богдан Гнідко нокаутував суперника на 5-й секунді поєдинку.

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