Вибух на виставці у Чернігові: кількість постраждалих зросла, почалися затримання

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що після надзвичайної події у Чернігові, де під час виставки спрацював гранатомет, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення було затримано двох осіб.

«Той, хто дав наказ відвезти бойову зброю на публічний міський захід. І той, хто дозволив дитині взяти зброю до рук. Кримінальне провадження — у ДБР», — зазначив він.

Президент звернувся до правоохоронних органів та місцевої влади із закликом пильнувати, аби на публічних заходах не було бойової зброї та інших небезпечних засобів. «Життя людей — це спільна відповідальність усіх, хто повинен гарантувати безпеку», — додав він.

За даними керівника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, за медичною допомогою післі надзвичайної події звернулися 15 осіб, пише «LB».

Восьмеро з постраждалих — діти. Наразі у лікарнях знаходяться двох неповнолітніх та двоє дорослих.

Керівник ОВА зазначив, що напередодні виставки влада отримала звернення від громадської організації щодо проведення мирного дитячого заходу з «дитячими ігровими активностями».

«Жодного повідомлення про те, що там буде якась виставка військового озброєння або будуть військові, не було. Звісно, якщо було б повідомлення, що там військові, то ми б втрутились в ситуацію, і військові на таких заходах участі б не приймали», — додав Чаус.

Раніше у ДБР зазначали, що під час НП у Чернігові були поранені п'ятеро людей, у тому числі четверо дітей віком від 2 до 12 років.

Фото зі сторінки В'ячеслава Чауса

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