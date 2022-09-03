НП у Чернігові: у мережі з'явилося відео з моментом вибуху

Камера журналістів зафіксувала момент, коли у Чернігові на виставці пролунав постріл з гранатомету, в результаті чого травмувалися діти та дорослі.

Як повідомляє «Суспільне», постріл пролунав під час запису коментаря на камеру. На відео — те, що відбувалося в перші секунди після вибухів.

Журналісти повідомляють, що РПГ тримав і натискав на курок 10-річний хлопчик. Його оглушило, нині він з мамою та 12-річним братом у травмпункті, їх оглядають лікарі.

У Державному бюро розслідувань уточнили, що поранені п'ятеро людей, у тому числі четверо дітей віком від 2 до 12 років.

«Слідство вже встановило, що на акції у центрі міста представники організаторів, демонструючи громадянам різні зразки зброї та боєприпасів, привели у бойовий стан гранатомет. Через необережний постріл до лікарні потрапило четверо дітей та один дорослий з різними ступенями тяжкості ушкоджень. Наразі триває огляд місця події, допит свідків, вилучення зброї та боєприпасів», — йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо затримання причетних до злочину та повідомлення їм про підозру за ч. 2 ст. 414 КК України за фактом порушення правил поводження зі зброєю.

Подія сталася біля художнього обласного музею ім. Галагана, на Валу. У Чернігівській міськраді вже заявили, що жодних офіційних дозволів на проведення цього заходу не надавали і що не отримували повідомлень про його проведення.

Нагадаємо, що днями у Чернігові суд визнав командира танка армії рф винним у порушенні законів та звичаїв війни та засудив його до 8,5 років позбавлення волі.

Фото зі сторінки Чернігівської міськради в соцмережах

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