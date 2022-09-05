Київ знову задихається в диму від торфовищ, що горять: біля столиці — новий осередок займання

Мешканці столиці та околиць знов відчувають запах гару — рятувальники Київщини продовжують боротися з торф'яними пожежами.

Як повідомили в ГУ ДСНС Київщини, станом на ранок понеділка, 5 вересня, триває ліквідація пожеж поблизу с. Соснівка Вишгородського району та поблизу с. Перше Травня Броварського району.

Фото ДСНС

Громадян, яки виявили нові осередки займання, просять негайно повідомляти Службу порятунку за номером 101.

«Ліквідація пожеж - це тривалий процес, проте маленький осередок пожежі на торфовищі ліквідувати легше! Не намагайтеся ліквідувати ці пожежі самостійно — це дуже небезпечно!» — закликали українців в ДСНС.

Фото ДСНС

У надзвичайній службі додали, що з пожежі на цих торфовищах рятувальники боролися й напередодні. 4 вересня був ліквідований осередок горіння поблизу с. Лісне Бучанського району. В Броварському районі на той момет пожеж не фіксувалося.

Згідно з даними інтерактивної карти забруднення повітря, у деяких районах з обох боків Дніпра фіксується дуже поганий стан повітря (фіолетові позначки).

Фото aqicn.org

«Реальний Київ» публікує фото та відео смогу, який вкрив майже всю столицю.

У КМДА до поліпшення ситуації рекомендують громадянам:

закрити вікна вдома;

за можливості не перебувати на вулиці;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Пожежі на торфовищах тривають в столичному регіоні вже не перший день. Зокрема, 1 вересня індекс якості повітря складав 105 AQI США. Наразі — 117.

Фото ДСНС

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