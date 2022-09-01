Київ знову накрило смогом: у МВС розповіли, де що горить

Мешканці столиці та Київщини знов можуть бачити задимленість та відчувати неприємний запах, які поширюються містом. Наразі індекс якості повітря складає 105 AQI США

Причиною цього є пожежі в екосистемах області. Через вміст у повітрі в столиці шкідливих речовин, особливо чутливим людям радять не перебувати на вулиці — у них може виникнути першіння в горлі та кашель, проблеми з диханням, також можливі запаморочення і нудота.

Як повідомляє МВС, станом на 12:00, триває гасіння:

у Вишгородському районі — с. Соснівка, площа горіння 2,75 га. До гасіння залучено 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу 41-ї ДПРЧ смт Іванків;

у Бучанському районі — с. Михайлівська-Рубежівка, площа горіння 0,02 га. До гасіння залучено 1 одиницю техніки, 2 МП та 6 чоловік особового складу 52-го ДПРП смт Ворзель;

с. Стоянка, пойма р. Ірпінь, площа горіння 0,7 га. До гасіння залучено 2 одиниці техніки техніки, 4 МП та 16 чоловік особового складу;

с. Здвижівка, пойма р. Здвиж, площа горіння 0,2 га окремими осередками. До гасіння залучено 1 одиницю техніки, 1 МП та 4 чоловіки особового складу 58-го ДПРП смт Клавдієве.

с. Шибене, пойма р. Здвиж площа горіння 0,3 га, окремими осередком. До гасіння залучено 1 одиницю техніки, 1МП та 6 чоловік особового складу 31-ї ДПРЧ смт Бородянка.

Нагадаємо, смог затягував Київ і у березні — тоді через напад орди пожежники по 21 раз за день мусили виїжджати гасити траву та сухостій.



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