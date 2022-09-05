СБУ назвала імена ще двох російських генералів, які вчиняли воєнні злочини в Україні

Служба безпеки України продовжує викривати російських військових, які вчиняли воєнні злочини під час широкомасштабного вторгнення в нашу державу.

Так, завершено досудове розслідування й направлено до суду обвинувальний акт щодо командувача східного військового округу рф генерал-полковника Алєксандра Чайко. А командувачу 2-го армійського корпусу «народної міліції лнр» генерал-майору Еседуллі Абачеву повідомлено про підозру.

«Чайко брав безпосередню участь у плануванні, підготовці та вторгненні загарбників на територію північних регіонів України на початку повномасштабної агресії рф. Очолюючи окупаційне угруповання „схід“, він керував діями підпорядкованих підрозділів під час спроби захоплення Києва. Щоб уникнути вогневого ураження під час контрнаступу ЗСУ, російський генерал облаштував свій штаб у захопленому дитячому садочку у селищі Здвижівка Бучанського району», — йдеться у повідомленні.

Російському генералу інкриминують дві статті КК України: ​ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ​ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни).

Генерал — фігурант сайту «Миротворець». Його дані були внесені до баз ще у квітні цього року.

Фото "Миротворця"

А дані генерал-майора Еседулли Абачева з'явилися на «Миротворці» 3 вересня.

Фото "Миротворця"

В СБУ зазначають, що на початку повномасштабного вторгнення Абачев був призначений так званим «командувачем 2-го армійського корпусу народної міліції лнр», який підпорядкований 12-му командуванню резерву південного військового округу країни-агресора.

«Зловмисник керував діями загарбників на східному напрямку. Задокументовано його перебування та участь у бойових діях проти українських військ у районах Сєвєродонецька, Лисичанська, Кремінної, Рубіжного та інших населених пунктів Луганщини. За вчинення воєнних злочинів на сході України рішенням вищого керівництва рф йому присвоєно звання «героя росії» та «героя лнр», — відзначили в СБУ та додали, що Абачеву повідомили про підозру за трьома статтями КК України: ​ч. 3 ст. 110 (вчинення умисних дій з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків); ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни за попередньою змовою групою осіб).

Нагадаємо, що раніше СБУ повідомила про підозру очільнику Чечні Рамзану Кадирову та двом особам з його найближчого оточення.

Фото Служби безпеки України

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