Вчиняв страти та вбивства: СБУ встановила особу «кадировця», який звірював у Бучі

Служба безпеки України зібрала доказову базу на ще одного «кадировця», який убив п'ятьох цивільних у Бучі.

У СБУ повідомили, що ідентифікували командира групи спеціального загону швидкого реагування «Ахмат» управління федеральної служби військ національної гвардії росії по чеченській республіці.

Майору поліції Мусаєву Ізнауру Ібрагімовичу оголошено про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, пов'язаних з умисним вбивством.

Військовий злочинець у складі окупаційних військ росії брав участь у захопленні села Микуличі. Солдати, роблячи насильство і страти, проводили спецрейди для залякування місцевих жителів.

«Управляючи спецзагоном, Мусаєв та його підлеглі для запобігання співпраці цивільних з ЗСУ, жорстоко розстрілювали людей. СБУ продовжує ретельно дослідити його причетність до скоєння інших злочинів у Київській області», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру голові Чечні Рамзану Кадирову та двом людям з його найближчого оточення. Їм інкримінують утримання цивільних, порушення правил поводження з цивільним населенням, використання їх як «живий щит», а також пограбування цивільних осіб та об'єктів. А саме Кадирову — керівництво розробкою та плануванням окремих військових операцій своїх підрозділів.

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