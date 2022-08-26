Кадиров потрапив під роздачу СБУ: у чому звинувачують військового злочинця із Чечні

Невдовзі після того, як СБУ повідомила про підозру «кадирівцю» — командиру мобільного загону особливого призначення росгвардії (ОМОНу) з Чечні «Ахмат» Анзору Бісаєву, підозри отримали й сам очільник Чечні Рамзан Кадиров та дві особи з його найближчого оточення.

«Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази воєнних злочинів з боку Рамзана Кадирова, голови чеченської республіки рф; Данііла Мартинова, заступника начальника управління федеральної служби військ національної гвардії рф по чеченській республіці; Хусейна Межидова, командира тактичної групи 249 окремого моторизованого батальйону „Південь“ 46 окремої бригади оперативного призначення північно-кавказького округу військ національної гвардії російської федерації», — йдеться у повідомленні української спецслужби.

Фото СБУ

В СБУ задокументували, що у лютому-березні 2022 року Кадиров особисто керував розробкою та плануванням окремих військових операцій цих підрозділів, віддавав накази, заслуховував звіти та доповіді їхніх керівників.

Данііл Мартинов був спецпризначенцем фсб, зараз він відповідає за підготовку особистої охорони Кадирова, після того, як той відмовився від охорони фсб. 5 березня Мартинов особисто керував захопленням Бородянського психоневрологічного інтернату з геріатричним відділенням. Тоді за його наказами були взяті в заручники майже 500 осіб (пацієнти диспансеру, персонал та місцеві мешканці), з поміж яких — більше сотні лежачих хворих. Тоді інтернат перетворили на вогневу позицію, а підходу до будівлі замінували.

А за наказом Хусейна Межидова у період з 25 лютого по 13 березня відбулося незаконне захоплення у заручники та утримування у підвалах багатоповерхівок майже двох сотень мешканців Гостомеля. Серед потерпілих — жінки, люди похилого віку та неповнолітні діти. Тих з полонених, хто, не витримавши нелюдських умов (сирість, холод, нестача води, їжі та медикаментів) помирав, «хоронили» тут же, поблизу будинку.

«Військовим чиновникам» інкримінують утримування цивільних, порушення правил поводження з цивільним населенням, використання їх у якості «живого щита», а також пограбування цивільних осіб і об’єктів.

Кадирову повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни);

ч. 3 ст. 110 (вчинення умисних дій з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків);

ч. 3 ст. 436−2 (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, виправдовування, визнання правомірною тимчасової окупації частини території України, а також глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти України, розпочату у 2014 році).

Данііл Мартинов і Хусейн Межидов звинувачуються за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням).

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Фото з Вікіпедії

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