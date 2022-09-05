«Провалену» податкову амністію в Україні продовжили на півроку

Національний банк України звинуватив українські банки в тому, що ті зривають податкову амністію, яку було запущено в Україні з 1 вересня 2021 року. В НБУ заявили, що людям відмовляють у відкритті рахунків та у внесенні на них готівки, хоча, як запевняє регулятор, він створив для цього всі умови.

Тож, як зазначається на сайті НБУ, Верховна Рада України продовжила ще на 6 місяців період одноразового (спеціального) добровільного декларування — до 01 березня 2023 року (раніше передбачалося проведення такого декларування до 01 вересня цього року).

Так, як і раніше, фізичні особи, які мають намір скористатися правом на одноразове (спеціальне) добровільне декларування (декларанти), звертаються до банку для відкриття поточного рахунку із спеціальним режимом використання (спеціальному рахунку) та розміщення готівкових коштів у національній та іноземних валютах, банківських металів (з фізичною поставкою). Порядок дій зазначений у відповідній постанові Правління НБУ від 2 вересня поточного року.

У відповідь на звинувачення НБУ банки виправдовуються тим, що не можуть провести фінансовий моніторинг цієї готівки за чинними правилами фінансового моніторингу.





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