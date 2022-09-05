Інтрига розкрита: названо ім’я нового прем’єра Великої Британії

У понеділок, 5 вересня, новим лідером Консервативної партії Великої Британії було обрано Елізабет Трас. 47-річна Ліз Трасс, як звикли називати її британці, стане тепер і новим прем'єр-міністром.

Найближчим часом Борис Джонсон повинен доповісти королеві про свою відставку з посади прем'єра і подати Трас як свою наступницю. Після офіційної зустрічі з королевою будуть виконані усі формальності.

Очікується, що королева Єлизавета II призначить Ліз Трасс новою главою уряду 6 вересня. Трас доведеться поїхати для цього до Балморалу. Вперше за роки свого правління Єлизавета не зможе зробити це в Букінгемському палаці — королева погано почувається.

Трас обіймає нині посаду міністра закордонних справ. Вона є переконаним консерватором та правим лібералом. Кажуть, що Ліз хоче стати новою «залізною леді» — за прикладом Маргарет Тетчер.

Суперником Трас був Ріші Сунак, колишній міністр фінансів. За нього проголосували лише 28% торі, або 60 399 осіб. Кандидатуру Трас підтримали 60% консерваторів, або 81326 членів партії.

Ліз Трасс активно підтримує Україну та закликає західних партнерів зупинити володимира путіна. Щодо внутрішньої політики, то вона обіцяє знизити податки.

«Я боротимуся на виборах як консерватор і правитиму як консерватор. Народ хоче вільно вести справи, жити та процвітати. Люди не хочуть, щоб уряд намагався керувати їхніми життями або витрачати їхні гроші більше, ніж потрібно. Я стояла за базові принципи консерватизму всю мою кар'єру», — написала Трасс у статті-маніфесті в газеті Telegraph.

Коротка довідкова інформація про Ліз Трасс, яка обійняла посаду прем'єра Великої Британії

Закінчила Оксфордський університет, де паралельно очолювала відділення Ліберально-демократичної партії.

Тричі намагалася обиратися до парламенту (2001, 2005 та 2009), пройшла лише з третьої спроби.

У 2014 році у віці 38 років Трас стала наймолодшою ​​жінкою, яка увійшла до уряду Британії.

Трас активно підтримує Україну у цій війні та, на думку експертів, посилить підтримку після свого обрання.

А ще вона обіцяла у разі своєї перемоги першому зателефонувати Зеленському

Фото Daily Mail

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