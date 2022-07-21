Перший індус або третя жінка: у британських перегонах за посаду прем'єр-міністра залишилося два претенденти

У Великобританії до фінального раунду виборів нового лідера Консервативної партії, який автоматично стане і новим прем'єр-міністром, вийшли два претенденти — колишній міністр фінансів Ріші Сунак і чинний міністр закордонних справ Ліз Трасс. Під час останнього попереднього голосування, яке відбулося увечері 20 липня, Сунак набрав 137 голосів, Трас — 113.

З перегонів вибула Пенні Мордонт, заступник міністра торгівлі Великобританії та колишній міністр оборони. За неї проголосували 105 депутатів-консерваторів.

Тепер вибиратимуть нового лідера приблизно 200 тисяч членів Консервативної партії. Вони мають на це півтора місяця. Результат виборів стане відомим 5 вересня.

Ріші Сунак став депутатом британського парламенту у 2015 році. У 2019 році отримав пост міністра фінансів. Це друга за вагомістю посада в британському уряді. 5 липня цього року Сунак оголосив про відставку слідом за міністром охорони здоров'я Саджідом Джавідом. Обидва у різких висловлюваннях заявили про незгоду з Борисом Джонсоном. З їхньої відставки почався стрімкий розвал кабінету Джонсона.

Ліз Трасс очолює МЗС Великої Британії. Після залишення Сунака та Джавіда підтримала Джонсона, чим зміцнила своє становище та авторитет серед його прихильників. Трасс відома жорсткими висловлюваннями на адресу російського керівництва. Рішуче підтримує Україну.

Сунак може тепер увійти до історії як перший британський прем'єр-індус. Трасс, якщо переможе, стане третьою жінкою на посту глави британського уряду після Маргарет Тетчер та Терези Мей.

Хоча Сунак лідирував у всіх раундах голосування, у простих торі він не користується великою популярністю. Опитування громадської думки показують, що поки що консерватори у своїй більшості мають намір підтримати Трасс.

Ліз Трасс подякувала колегам за надану їй підтримку і підкреслила, що «готова взятися за справу з першого дня».

Увечері 20 липня Борис Джонсон виступив з прощальною промовою у парламенті. Результати своєї трирічної роботи на посаді прем’єра він оцінив як «виключно позитивні». Джонсон заявив, що його «місія виконана якнайкраще». Його проводили овацією. Щоправда, аплодували не всі. Тереза Мей демонстративно відвернулася.

Джонсон завершив прощальну промову фразою з фільму Термінатор 2. «Hasta la vista, baby!» — сказав політик.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що лейбористам не вдалося домогтися проведення дострокових парламентських виборів у Великій Британії.

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