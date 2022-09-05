Війна святу не завада: 10 тисяч хасидів таки приїдуть до Умані цього року відзначати Рош га-Шана

Увечері після заходу сонця за єврейським календарем настане 1 число місяця Тішрей. А це означає, що у сповідуючих іудаїзм розпочнеться свято Рош га-Шана. Це найважливіше єврейське свято триває два дні, які в Талмуді названі одним довгим днем. У зв'язку з цим щороку в Умань приїжджають тисячі хасидів, а святкування триває майже місяць.

Виступаючи на брифінгу в Українському медіацентрі голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець, сказав, що до Умані вже перебуває понад тисяча паломників, а після 18 вересня приїдуть до 10 тисяч віруючих, повідомляє ukrinform.

«На наш погляд, безпека сьогодні понад усе. Тому говорити, що заклик до віруючих утриматися від відвідування Умані є суворим заходом, не варто», — сказав Табурець.

Усіх паломників попереджено про небезпеку обстрілів, повідомив Табурець. З 19 по 30 вересня у місті посилено заходи безпеки. Масові заходи, а також продаж алкоголю та піротехніки під час святкування Рош га-Шана в Умані заборонені. Крім того, буде й посилення пропускного режиму та контролю за перебуванням громадян, рух транспорту та паркування на окремих ділянках вулиць також буде заборонено. Щодо доступу до місць паломництва, то діятимуть обмеження. Крім того, місця паломництва та прилеглі території знаходяться під цілодобовим відеоспостереженням.

За інформацією СБУ, проведено низку антитерористичних заходів напередодні щорічного святкування Рош-га-Шана та приїзду великої кількості паломників. Ці дії спрямовані на посилення безпеки та відпрацювання швидкого реагування на можливі загрози.

Комплексні тренування відбулися на території недобудови в історико-культурному центрі ім. Раббі Нахмана для перевірки захищеності об'єкта паломництва. Тут спецназівці СБУ змоделювали штурм об'єкта з використанням альпіністського спорядження, затримали умовну «терористичну групу» та звільнили заручників.

І, незважаючи на всі вжиті заходи безпеки, СБУ та Національна поліція рекомендують паломникам-хасидам утриматися цього року від візиту до України на святкування Рош-ха-Шана. Це пов'язано з тим, що росія може використовувати приїзд і масове скупчення паломників для влаштування провокацій.

Нагадуємо, що торік до Умані прибули 23 тисячі паломників і пандемія їх не зупинила.



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